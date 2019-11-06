"Ъ": "Россети" хотят увеличить планку по выплате дивидендов

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Группа "Россети" начиная с 2020 года может увеличить планку по выплате дивидендов до 75% прибыли по РСБУ. Об этом в среду сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с предложением компании.

По информации издания, текущая дивидендная политика компании строится на выплатах дочерних структур, однако при расчете выплат из чистой прибыли вычитались доходы и убытки, расходы на докапитализацию и доходы от платы за техприсоединение. Многие миноритарии критиковали подобную политику за ее непрозрачность.

Отмечается, что в "Россетях" заинтересованы в прозрачных и понятных принципах расчета выплат по дивидендам. В этой связи была сформирована и представлена в Минэнерго РФ новая дивидендная политика, которая учитывает специфику корпоративной структуры компании, минимизирует коррекцию дивидендной базы и подразумевает увеличение объема выплат в будущем. В свою очередь, в Минэнерго предложения "Россетей" по новой политике не комментируют.

Компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Основным акционером является Российская Федерация. Согласно отчетности компании, за 9 месяцев 2019 года чистая прибыль по РСБУ выросла в 5,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 100,44 млрд руб.