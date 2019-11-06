Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Ъ": "Россети" хотят увеличить планку по выплате дивидендов

В компании заинтересованы в прозрачных и понятных принципах расчета

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Группа "Россети" начиная с 2020 года может увеличить планку по выплате дивидендов до 75% прибыли по РСБУ. Об этом в среду сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с предложением компании.

По информации издания, текущая дивидендная политика компании строится на выплатах дочерних структур, однако при расчете выплат из чистой прибыли вычитались доходы и убытки, расходы на докапитализацию и доходы от платы за техприсоединение. Многие миноритарии критиковали подобную политику за ее непрозрачность.

Отмечается, что в "Россетях" заинтересованы в прозрачных и понятных принципах расчета выплат по дивидендам. В этой связи была сформирована и представлена в Минэнерго РФ новая дивидендная политика, которая учитывает специфику корпоративной структуры компании, минимизирует коррекцию дивидендной базы и подразумевает увеличение объема выплат в будущем. В свою очередь, в Минэнерго предложения "Россетей" по новой политике не комментируют.

Компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Основным акционером является Российская Федерация. Согласно отчетности компании, за 9 месяцев 2019 года чистая прибыль по РСБУ выросла в 5,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 100,44 млрд руб.

Реклама на ТАСС
В Таиланде потратят $6,6 млрд для увеличения пропускной способности аэропортов
В компании Airports of Thailand рассказали о проектах, рассчитанных до 2025 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС