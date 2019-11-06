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В Таиланде потратят $6,6 млрд для увеличения пропускной способности аэропортов

В компании Airports of Thailand рассказали о проектах, рассчитанных до 2025 года

БАНГКОК, 6 ноября. /ТАСС/. Компания Airports of Thailand в течение шести лет (с 2019 по 2025 год) потратит 200 млрд батов ($6,61 млрд) на расширение четырех крупных воздушных гаваней королевства. Как сообщил президент компании Нитинай Сирисматтакарн, проекты направлены на увеличение пассажиропотока в воздушных гаванях страны.

По его словам, шесть аэропортов страны, находящихся под управлением АоТ, ежегодно обслуживают 141,87 млн пассажиров, в то время как их общая пропускная способность составляет всего 101 млн человек. "Это приводит к переполнению воздушных гаваней, особенно [столичного] Суваннапхум (Суварнабхуми), который способен обслуживать 45 млн пассажиров в год, но в настоящее время его услугами пользуется до 64,71 млн человек", - приводит в среду слова Сирисматтакарна газета "Нейшн". - [Предполагается] строительство третьей взлетно-посадочной полосы и второго пассажирского терминала в Суваннапхум, расширение Донмыанг (третий этап), развитие аэропортов Пхукет (второй этап) и Чиангмай (первый и второй этапы)".

После реализации проекта расширения столичного аэропорта его пропускная способность составит 90 млн пассажиров в год. "Второй пассажирский терминал является главным приоритетом и должен быть завершен как можно скорее, поэтому мы решили отодвинуть проекты по расширению восточных и западных терминалов на более поздний срок", - пояснил он. Что касается Донмыанга, то там появится третий терминал для международных рейсов, а также будет улучшен первый терминал для обслуживания внутренних рейсов.

"В аэропорту Пхукета мы планируем увеличить пропускную способность международного терминала до 10,5 млн пассажиров в год, а также построить парковочные места для трех самолетов, - рассказал глава AoT. - К 2022 году аэропорт Пхукета должен будет иметь пропускную способность 18 млн пассажиров в год". Вместе с тем первый и второй этапы проекта развития аэропорта Чиангмай направлены на увеличение пропускной способности воздушной гавани до 20 млн человек в год. Сирисматтакарн добавил, что как только пропускная способность аэропортов Пхукет и Чиангмай достигнет предела, и они не смогут расширяться дальше, AoT изучит возможность строительства дополнительных воздушных гаваней в близлежащих провинциях, таких как Пхангнга и Лампхун.

Под управлением AoT находятся два столичных международных аэропорта Суваннапхум и Донмыанг, а также по одному на Пхукете, в Чиангмае, Чианграе и Сонгкхле. В конце октября Минтранс Таиланда потребовал от компании сократить вдвое сборы за посадку и парковку самолетов для привлечения дополнительных чартерных рейсов в предстоящий туристический высокий сезон, который должен начаться через три месяца.

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Таиланд
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