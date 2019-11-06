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В 2020 году на развитие Дербента направят более 3 млрд рублей

До 2024 года в городе планируют построить шесть парков, четыре сквера, построить семь детских садов и две школы

МАХАЧКАЛА, 6 ноября. /ТАСС/. Дагестанский Дербент в 2020 году получит более 3 млрд рублей по республиканской программе комплексного развития города, сообщил в интервью ТАСС мэр Хизри Абакаров.

"В следующем году по республиканской госпрограмме нам будет направлено более 3 млрд рублей. Если реализуем все задуманное, <…> Дербент будет самым комфортным городом республики", - сказал Абакаров.

По его словам, всего в рамках республиканских и федеральных целевых программ до 2024 года в Дербенте планируется создать шесть парков, четыре сквера, построить семь детских садов и две школы.

"Это предварительно, меньше этого точно не будет, больше - возможно. Уже существующие школы по очереди реконструируем. Но, например, две школы разумнее снести и на их месте построить новые - по затратам это более оправданно. Так же и с зданиями детсадов: у них есть нормативный срок эксплуатации, который они уже отработали, поэтому надо строить заново и уже по новому стандарту", - пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что для реализации этих и других проектов планируется привлекать не только бюджетное финансирование, но и частные инвестиции. "Во-первых, ожидаем, что появятся компании, которые зарегистрируются в Дербенте и будут платить здесь налоги. Во-вторых, город должен сам зарабатывать: платные стоянки, гостиницы, другие туристические объекты за счет частных инвесторов и так далее", - сказал Абакаров.

В апреле 2019 года правительство Дагестана утвердило республиканскую госпрограмму комплексного территориального развития Дербента, в рамках которой город в 2019-2023 годы получит более 23 млрд рублей. В 2019 году по данной программе городу было выделено 1,7 млрд рублей. Дербент - один из древнейших городов России и мира, в 2015 году отпраздновал свое 2000-летие.

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