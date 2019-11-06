Бизнес-акселератор сферы услуг стартовал в Москве

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Бизнес-акселератор для предприятий в сферах туризма, общественного питания, дошкольного образования и бьюти-индустрии запустили в столице. Об этом в среду сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Для нас, для города, важна обратная связь, чтобы расставлять свои приоритеты по поддержке бизнеса, и акселератор дает эту обратную связь - как от ведущих игроков рынка, так и от тех, кто еще только заходит в бизнес", - отметил заместитель руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.

Уточняется, что бесплатные занятия для обучения начинающих предпринимателей, а также для развития действующего бизнеса в сфере услуг будут проходить в течение шести недель в Фонде развития интернет-инициатив.

Проект организован столичным департаментом предпринимательства и инновационного развития по просьбе представителей бизнеса.