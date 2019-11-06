Акции "Россетей" на Мосбирже растут на 3% на фоне новостей о дивидендах

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Россетей" подорожали в ходе торгов на Московской бирже на 3%, до 1,213 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:35 мск.

При этом стоимость акций достигала 1,2247 рубля, что на 3,9% выше по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Последний раз цена акций компании находилась на этом уровне 1 октября 2019 года.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники написала, что группа "Россети", начиная с 2020 года, может увеличить планку по выплате дивидендов до 75% прибыли по РСБУ.

По информации издания, в "Россетях" заинтересованы в прозрачных и понятных принципах расчета выплат по дивидендам. В этой связи была сформирована и представлена в Минэнерго РФ новая дивидендная политика, которая учитывает специфику корпоративной структуры компании, минимизирует коррекцию дивидендной базы и подразумевает увеличение объема выплат в будущем. В Минэнерго предложения "Россетей" по новой политике не прокомментировали.