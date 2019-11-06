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Вершинин заявил, что РФ не будет взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти

В российском МИД убеждены, что "именно сирийский народ должен распоряжаться своими природными богатствами"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Россия никак не будет взаимодействовать с США по вопросу нефтяных полей Сирии, поскольку это достояние сирийского народа. Об этом в четверг заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, комментируя сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому в Сирии останутся не менее 800 американских военнослужащих, одной из их главных задач будет обеспечение контроля над нефтяными месторождениями.

"Мы по вопросу сирийской нефти с американцами взаимодействовать не будем. Речь идет о сирийской нефти, то есть о достоянии всего сирийского народа, - сказал Вершинин. - Мы убеждены, что именно сирийский народ должен распоряжаться своими природными богатствами, включая нефть".

Замглавы российского дипведомства также сообщил, что в ближайшее время состоится встреча в астанинском формате по сирийскому урегулированию. Отвечая на вопрос о готовности РФ помочь сирийской армии в установлении контроля над охранявшимися курдами лагерями с пленными боевиками, Вершинин подчеркнул, что Москва в целом содействует Дамаску в полном установлении контроля над территорией республики.

В конце октября председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли заявил, что США намерены сохранять в Сирии контроль над нефтяными объектами Conoco в провинции Дейр-эз-Зор. В Минобороны РФ заявляли, что США ведут контрабанду сирийской нефти в другие страны, караваны охраняются американскими частными военными компаниями и спецназом.

Теги
СШАСирияРоссияТрамп, ДональдВершинин, Сергей Васильевич
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