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Суд назначил оценочную экспертизу по иску об отмене допэмиссии банка "Восточный"

Как сообщили в пресс-службе суда, она должна быть завершена к 10 декабря

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Амурской области на заседании в среду назначил проведение судебно-оценочной экспертизы стоимости в рамках иска компании "Финвижн холдингс" к банку "Восточный" о признании недействительными решений совета директоров о допэмиссии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Суд поддержал ходатайство истца и назначил проведение судебно-оценочной экспертизы. Она должна быть завершена к 10 декабря, судебное заседание по иску назначено на 11:00 (05:00 мск) 11 декабря", - сказали в пресс-службе.

"Финвижн холдингс" требует признать недействительным решение руководства "Восточного" о дополнительном выпуске 500 млрд акций стоимостью по 1 копейке за бумагу. 5 июня Арбитражный суд Амурской области по иску "Финвижн" наложил запрет на проведение допэмиссии акций "Восточного" на 5 млрд рублей.

Арбитражный суд Амурской области 17 мая обязал Evison Holdings (принадлежит фонду Baring Vostok, владеет 52% банка "Восточный") исполнить кол-опцион и продать 9,99% акций кредитной организации компании "Финвижн холдингс" (владеет 32% акций банка). Бенефициаром последней является Артем Аветисян, владевший Юниаструм банком, который объединился с "Восточным" в 2017 году.

Основатель владеющего Evison Holdings фонда Baring Vostok Майкл Калви является основным фигурантом дела о хищении у "Восточного" 2,5 млрд рублей, возбужденного в феврале 2019 года.

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