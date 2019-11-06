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В ГД внесут новую редакцию законопроекта об электронном документообороте с работодателем

Авторами инициативы выступили депутаты фракции "Единая Россия" во главе с председателем комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Разработчики законопроекта об электронном документообороте с работодателем внесут его в Госдуму в новой редакции. Об этом в среду на заседании комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов сообщил первый заместитель его руководителя Михаил Тарасенко.

"Я уполномочен от их имени сообщить вам, что они согласны с тем, чтобы комитет счел [возврат законопроекта] возможным по статье 112 регламента Госдумы, в частности, ее 6-го пункта, который предполагает изменение текста законопроекта по воле самих авторов", - обратился Тарасенко к парламентариям.

В связи с этим комитет рекомендовал авторам доработать документ и новую редакцию внести на имя председателя Госдумы.

Авторами законопроекта выступили депутаты фракции "Единая Россия" во главе с председателем комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым. Правительство РФ не поддержало инициативу в первоначальной редакции.

Проект закона был внесен в нижнюю палату 21 июня. Им предлагается дополнить Трудовой кодекс РФ положениями о юридически значимых сообщениях с использованием электронных средств. В частности, речь идет о возможности заключения трудового договора и предоставления отпуска путем обмена сторонами документами и информацией в электронном виде.

Теги
РоссияКрашенинников, Павел ВладимировичТарасенко, Михаил Васильевич
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