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"Металлоинвест" за 9 месяцев нарастил выпуск окатышей на 2,2%

Предприятие также увеличило выпуск железной руды на 0,2%

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. "Металлоинвест" в январе-сентябре 2019 года увеличил выпуск окатышей по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 2,2%, до 21,23 млн тонн, сообщает компания.

Выпуск железной руды за 9 месяцев 2019 г. подрос на 0,2% и составил 30,07 млн тонн. Производство горячебрикетированного и прямовосстановленного железа (ГБЖ/ ПВЖ) за отчетный период выросло на 1,3% и составило 5,9 млн тонн. При этом выпуск стали в отчетный период сократился на 2,7%, до 3,63 млн тонн, выпуск чугуна - на 7%, до 2,08 млн тонн.

Отгрузки окатышей в отчетный период также выросли на 2,4% и составили 10,78 млн тонн, отгрузки железной руды сократились на 1,9%, до 5,17 млн тонн, следует из сообщения "Металлоинвеста". Отгрузки ГБЖ/ПВЖ выросли на 3,5%, до 3,33 млн тонн. "Доля отгрузки продукции с высокой добавленной стоимостью (окатышей и ГБЖ/ПВЖ) составила 73%", - говорится в комментарии главы компании Андрея Варичева, который приводит пресс-служба "Металлоинвеста".

В третьем квартале 2019 года компания нарастила производство железной руды на 3,4% по сравнению с показателем второго квартала года, до 10,4 млн тонн, выпуск окатышей сократился на 1% в квартальном сопоставлении, до 7,16 млн тонн, выпуск ГБЖ/ПВЖ - на 8,5%, до 1,86 млн тонн. При этом отгрузки желруды в июле - сентябре выросли на 29%, до почти 2 млн тонн, окатышей - на 9,6%, до 3,89 млн тонн. Отрузка ГБЖ/ПВЖ сократилась на 8,4% к предыдущему кварталу и составила 1,006 млн тонн.

Доля продукции с высокой добавленной стоимостью в структуре отгрузки железнорудной продукции за третий квартал составила 71%.

Компания "Металлоинвест" - ведущий производитель и поставщик железорудной продукции на глобальном рынке, обладает вторыми по величине в мире разведанными запасами железной руды - 14 млрд т. Холдинг объединяет активы АО "Лебединский ГОК", ПАО "Михайловский ГОК", АО "Оскольский электрометаллургический комбинат", АО "Уральская сталь".

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