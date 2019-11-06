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Санация на финансовом рынке

Комитет Госдумы одобрил законопроект, определяющий Промсвязьбанк как опорный банк для ОПК

Документ был инициирован правительством

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, определяющий ПАО "Промсвязьбанк" в качестве опорного банка для оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Документ был инициирован правительством РФ, изменения вносятся в закон "О государственном оборонном заказе". Комитет является соисполнителем по законопроекту.

Документ предусматривает наделение правительства РФ полномочиями установить объем денежных средств, размещаемых на счетах опорного банка для ОПК и соответствующих уполномоченных банков в рамках государственного оборонного заказа.

Также предусмотрены нормы, направленные на уточнение порядка взаимодействия участников государственного оборонного заказа в целях неукоснительного соблюдения принципов, предусмотренных поручениями президента РФ, в рамках их практической реализации. Законопроект разработан "в целях обеспечения обороноспособности и безопасности РФ, в том числе для обеспечения особого порядка финансового сопровождения контрактов по государственному оборонному заказу", отмечается в пояснительной записке.

Промсвязьбанк санировался с декабря 2017 года через Фонд консолидации банковского сектора, созданный ЦБ РФ. Позднее банк перешел в собственность Росимущества и был определен в качестве опорного для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам, его возглавил Петр Фрадков. Промсвязьбанку переходят кредиты предприятий из сферы ОПК, находящихся под санкциями.

Теги
РоссияСанация на финансовом рынке
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