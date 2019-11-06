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В КЧР за счет нацпроекта благоустроят 310 дворов и 24 общественных территории

На реализацию программы выделят 862,4 млн рублей, в том числе 8,4 млн рублей из республиканского бюджета

ЧЕРКЕССК, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии включили 24 общественных и 310 дворовых территорий в программу обустройства по нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом говорится в постановлении правительства Карачаево-Черкесской Республики, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"[Планируется, что] количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта (2024 год - прим. ТАСС) накопительным итогом начиная с 2019 года [составит] 310 единиц", - говорится в документе.

Согласно документу, благодаря нацпроекта благоустроят также 24 общественных территорий - места массового отдыха и городские парки во всех районах республики. Общая площадь всех территорий, на которых будет проводиться работа, составляет 45 га. Все территории будут адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья, будет усилена охрана, а также контроль над соблюдением чистоты в таких местах. На реализацию программы выделят 862,4 млн рублей, в том числе 8,4 млн рублей из республиканского бюджета.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей (до 2024 года).

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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