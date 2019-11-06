Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Минфин закупит валюту на 228,2 млрд рублей допдоходов от нефти

Операции будут проводиться в период с 8 ноября по 5 декабря 2019 года

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Минфин России направит на покупку валюты с 8 ноября по 5 декабря 2019 года 228,2 млрд рублей дополнительных доходов от нефти. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

Ежедневно на покупку иностранной валюты будет направляться 11,4 млрд рублей.

По прогнозам Минфина, в ноябре дополнительные доходы от нефти составят 183,9 млрд рублей.

Месяцем ранее, с 7 октября по 7 ноября 2019 года, Минфин планировал направить на закупку валюты 212,7 млрд рублей.

В соответствии с бюджетным правилом, Минфин ежемесячно покупает валюту на дополнительные доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель, эту валюту Минфин направляет в резервы. ЦБ РФ выступает агентом Минфина по закупкам на открытом рынке.

В августе 2018 года ЦБ временно отказался от этой практики из-за волатильности на рынке и резкого ослабления рубля из-за американских санкций, Минфин стал покупать валюту напрямую у ЦБ без совершения эквивалентных сделок на внутреннем рынке. С 15 января 2019 года ЦБ вернулся на валютный рынок, а с 1 февраля - приступил к отложенным в прошедшем году покупкам валюты для Минфина (эти операции увеличат ежедневный объем покупки валюты на внутреннем рынке на 2,8 млрд рублей).

В новость были внесены изменения (12:34 мск) - добавлены подробности.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Титов предложил не возбуждать административные дела против бизнеса без фиксации вреда
Это предложение мотивировано тем, что определение "достаточности данных" для возбуждения дела об административном правонарушении не регулируется законом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС