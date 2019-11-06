Минфин закупит валюту на 228,2 млрд рублей допдоходов от нефти

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Минфин России направит на покупку валюты с 8 ноября по 5 декабря 2019 года 228,2 млрд рублей дополнительных доходов от нефти. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

Ежедневно на покупку иностранной валюты будет направляться 11,4 млрд рублей.

По прогнозам Минфина, в ноябре дополнительные доходы от нефти составят 183,9 млрд рублей.

Месяцем ранее, с 7 октября по 7 ноября 2019 года, Минфин планировал направить на закупку валюты 212,7 млрд рублей.

В соответствии с бюджетным правилом, Минфин ежемесячно покупает валюту на дополнительные доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель, эту валюту Минфин направляет в резервы. ЦБ РФ выступает агентом Минфина по закупкам на открытом рынке.

В августе 2018 года ЦБ временно отказался от этой практики из-за волатильности на рынке и резкого ослабления рубля из-за американских санкций, Минфин стал покупать валюту напрямую у ЦБ без совершения эквивалентных сделок на внутреннем рынке. С 15 января 2019 года ЦБ вернулся на валютный рынок, а с 1 февраля - приступил к отложенным в прошедшем году покупкам валюты для Минфина (эти операции увеличат ежедневный объем покупки валюты на внутреннем рынке на 2,8 млрд рублей).

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