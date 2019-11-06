Welt: Airbus раскрыла проект малозаметного беспилотника LOUT

ТАСС, 6 ноября. Франко-германская аэрокосмическая корпорация Airbus Group представила малозаметный военный беспилотник, над которым немецкие инженеры работали под грифом секретности около 10 лет. Об этом в среду сообщила газета Welt .

Проект получил название LOUT (Low Observable UAV Testbed). Производитель опубликовал шесть снимков прототипа беспилотника, длина и размах крыльев которого составляют по 12 м. Журналисты заметили, что, несмотря на слово "беспилотный" в названии проекта, на представленных снимках виден фонарь кабины пилота.

По данным издания, аппарат проектируется максимально тихим и почти не будет распространять электромагнитное излучение. Благодаря технологиям малозаметности снижается вероятность идентификации беспилотника инфракрасными головками самонаведения.

Сообщается, что дрон предназначен для вывода из строя РЛС противника. Четырехтонная модель производится в Бремене и баварском Манхинге.

В Airbus отметили, что разработка прототипа началась в 2010 году по запросу Минобороны ФРГ. Образец уже испытан в лаборатории и аэродинамической трубе, однако так ни разу и не поднимался в воздух. В корпорации заявили, что на данный момент приоритетом остается улучшение характеристик малозаметности модели. Производитель не стал раскрывать дальнейшие детали проекта.