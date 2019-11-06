Совфед одобрил закон об обязательном включении в реестр сведений о должниках и коллекторах

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил в редакции согласительной комиссии закон, которым уточняются действующие процедуры банкротства и усиливается защита имущественных прав участников гражданских правоотношений. В частности, документ устанавливает обязанность включения в единый федеральный реестр сведений о должниках и коллекторах.

Закон, принятый Госдумой 19 декабря 2018 года в третьем чтении, был отклонен Советом Федерации 16 января 2019 года.

"Устанавливается обязанность включения в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц сведений о лице, привлекаемом кредитором для взыскания задолженности (коллекторе). Уточняется перечень сведений о фактах, связанных с ликвидацией юридического лица, включаемых в данный реестр. Определяются основания для принятия решения об исключении из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей сведений об индивидуальном предпринимателе по инициативе регистрирующего органа и порядок их исключения", - говорится в сопроводительных материалах к документу.

Закон уточняет действующие процедуры банкротства и раскрытия информации о деятельности юридических лиц. Он также предусматривает большую публичность сведений о деятельности юридических лиц, что призвано помочь участникам рынка точнее оценить риски по сделкам, а также усилить защиту их имущественных прав и интересов. С этой целью уточняются состав и порядок раскрытия сведений в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц.