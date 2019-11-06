Клименко: принятие закона о предустановке увеличит число пользователей российского софта

ОМСК, 6 ноября. /ТАСС/. Число пользователей отечественного софта значительно вырастет с принятием закона о предустановке, обязывающего при продаже смартфонов, компьютеров и телевизоров устанавливать на них отечественное ПО. Об этом заявил в среду ТАСС в кулуарах XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана сопредседатель совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию цифровых технологий и цифровой экономики Герман Клименко.

"Конечно. Вы же знаете, что у людей стоит на смартфоне, то и будет работать", - сказал Клименко, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также отметил, что зарубежные производители электроники не возражают против российского законопроекта о предустановке. "Когда мы говорили производителям, например, поставьте "Яндекс", они отвечали: "А как мы откажемся [от зарубежных программ], как объясним? Примите закон, и мы будем по нему действовать", - указал Клименко.

По его словам, эта действенная мера поддержки отечественных разработчиков программ обсуждалась не менее 10 лет. "Это старая история и обычная практика, ничего нового мы не придумали", - сказал эксперт.

Во вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию. Документ, инициированный группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по экономической политике Сергеем Жигаревым, вносит соответствующие поправки в закон "О защите прав потребителей". Правительство РФ поддержало законопроект. В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2020 года.

XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 6-7 ноября. Тема форума - актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества. Форум является площадкой для укрепления двусторонних отношений, диверсификации деловых контактов и общения представителей власти и бизнеса России и Казахстана. Организаторами выступают Минэкономразвития России и Министерство национальной экономики Казахстана при поддержке Фонда "Росконгресс".