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Кремль вырабатывает позицию по порогу в 49% иностранного участия в IT-компаниях

Ранее стало известно о соответствующей инициативе РСПП

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Позиция Кремля относительно инициативы РСПП по установке 49%-ного порога иностранного участия в IT-компаниях вырабатывается, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вырабатывается позиция по этому вопросу, и представители цеха во многом соглашаются, что государство должно в должной степени свои интересы защищать, хеджироваться от различных [рисков], но таким образом, чтобы это никоим образом не сужало маневр и область действия капитанов бизнеса в этом инновационном и, наверное, самом передовом секторе нашей экономики", - сказал он. При этом Песков подчеркнул, что в Кремле с самого начала говорили, что дискуссия еще только предстоит. По его словам, в ней задействован и цех соответствующих представителей отрасли, эксперты, специалисты, представители министерств и ведомств.

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT предлагает установить порог иностранного владения значимыми интернет-ресурсами на уровне 49%. Об этом в среду пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на позицию комиссии, направленную президентом РСПП Александром Шохиным председателю Госдумы Вячеславу Володину.

По данным издания, в комиссию, предложившую порог в 49% иностранного участия, входят представители "Ростелекома", "Вымпелкома", "Мегафона", МТС, Tele2, "Эр-телекома", РЖД и других организаций, однако в ней нет крупнейших интернет-компаний, таких как "Яндекс". Подчеркивается, что предложение комиссии относится исключительно к корпоративному контролю иностранцев, а не к их экономическому участию.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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