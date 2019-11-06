Больницы и школы Ставрополья хотят перевести на солнечную электрогенерацию

ПЯТИГОРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края ведут переговоры с потенциальным инвестором о реализации проекта по переводу социальных учреждений региона на альтернативную электроэнергию. Об этом с среду сообщила пресс-служба министерство промышленности, энергетики и связи региона.

"Переводом социально значимых объектов региона на альтернативный способ энергообеспечения может заняться российская компания, работающая в сфере солнечной генерации. Рассмотрен вопрос о возможности реализации на Ставрополье нового проекта по солнечной генерации. Одним из возможных путей развития "зеленой" энергетики в крае может стать перевод социально значимых учреждений на энергию солнца: такой вариант был предложен для рассмотрения инвестору", - говорится в сообщении.

Также потенциальному инвестору предложили оснастить солнечными батареями сельскохозяйственные и промышленные предприятия края, расположенные в отдаленных территориях. Название компании, с которой ведутся переговоры, в пресс-службе министерства ТАСС не уточнили.

"Технология солнечной генерации с каждым годом становится более доступной, поэтому в ближайшем будущем мы вполне можем использовать солнечные панели в качестве основного способа обеспечения электроэнергией социально значимых объектов Ставрополья. Разместить солнечные батареи мы предлагаем на крышах больниц, детских садов и школ. Особо актуальным этот проект будет для отдаленных территорий края: создание автономных энергосистем в сельской местности позволит бесперебойно обеспечивать бюджетные учреждения необходимым количеством энергии. При этом цена за киловатт солнечной энергии будет сопоставима с ценой электроэнергии, получаемой стандартными способами", - приводятся в сообщении слова первого замминистра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталия Шульженко.