Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Аэропорт города Санья на юге Хайнаня начал обслуживать прямые рейсы из Южно-Сахалинска

Российская чартерная авиакомпания Azur Air будет выполнять полеты по пятницам

ХАЙКОУ /Китай/, 6 ноября. /ТАСС/. Аэропорт города Санья на южном побережье острова Хайнань начал обслуживать прямые авиарейсы из Южно-Сахалинска. Как сообщило управление по вопросам туризма, культуры, телерадиовещания и спорта этого курортного города, это третий маршрут в РФ, открытый в текущем месяце.

Перелет займет 12 с половиной часов, полеты будет осуществлять российская чартерная авиакомпания Azur Air. Первый самолет с 340 пассажирами на борту уже завершил перелет по новому маршруту, приземлившись по расписанию в международном аэропорту Феникс 2 ноября в 02:19 по местному времени (21:19 мск 1 ноября). Авиалайнеры Boeing-767 будут выполнять полеты по пятницам.

Как отметил представитель аэропорта Феникс, новое направление дополнит список уже существующих перелетов в Россию, заметно облегчит поездки россиян на Хайнань. 

В ноябре город Санья открыл регулярное авиасообщение с Томском и Благовещенском. Перевозки туда осуществляют компании "Нордстар" и "Якутия".

Согласно официальной статистике, аэропорт Феникс обслуживает порядка 40 международных авиарейсов, обеспечивая прямое сообщение с более чем 30 городами, из которых примерно две трети в России. В 2019 году из этого южнокитайского курорта авиакомпании стали выполнять прямые перелеты в Жуковский, Уфу и Казань, Санкт-Петербург, Самару, Краснодар, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Пермь.

Теги
РоссияКитайСахалинская областьХайнань
Реклама на ТАСС
В ГД считают, что Apple не уйдет из РФ из-за закона о предустановке софта на смартфоны
Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, в частности, отметил, что Россия находится в тройке стран - лидеров по использованию сервиса Apple pay
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС