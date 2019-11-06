Аэропорт города Санья на юге Хайнаня начал обслуживать прямые рейсы из Южно-Сахалинска

ХАЙКОУ /Китай/, 6 ноября. /ТАСС/. Аэропорт города Санья на южном побережье острова Хайнань начал обслуживать прямые авиарейсы из Южно-Сахалинска. Как сообщило управление по вопросам туризма, культуры, телерадиовещания и спорта этого курортного города, это третий маршрут в РФ, открытый в текущем месяце.

Перелет займет 12 с половиной часов, полеты будет осуществлять российская чартерная авиакомпания Azur Air. Первый самолет с 340 пассажирами на борту уже завершил перелет по новому маршруту, приземлившись по расписанию в международном аэропорту Феникс 2 ноября в 02:19 по местному времени (21:19 мск 1 ноября). Авиалайнеры Boeing-767 будут выполнять полеты по пятницам.

Как отметил представитель аэропорта Феникс, новое направление дополнит список уже существующих перелетов в Россию, заметно облегчит поездки россиян на Хайнань.

В ноябре город Санья открыл регулярное авиасообщение с Томском и Благовещенском. Перевозки туда осуществляют компании "Нордстар" и "Якутия".

Согласно официальной статистике, аэропорт Феникс обслуживает порядка 40 международных авиарейсов, обеспечивая прямое сообщение с более чем 30 городами, из которых примерно две трети в России. В 2019 году из этого южнокитайского курорта авиакомпании стали выполнять прямые перелеты в Жуковский, Уфу и Казань, Санкт-Петербург, Самару, Краснодар, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Пермь.