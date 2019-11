Эксперты: цены на люксовые гостиницы Москвы упали на треть за девять месяцев

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Средние тарифы в премиальных отелях Москвы за девять месяцев 2019 года уменьшились на треть - до 20 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании международной консалтинговой компании CBRE.

"За девять месяцев [текущего года] относительно 2018 года самое сильное снижение среднего тарифа продемонстрировали гостиницы люксового сегмента - на 33,6% до 19 тыс. 962 рублей. Гостиницы высокой ценовой категории также продемонстрировали значительное падение - на 27% до 6 тыс. 450 рублей", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе компании, ситуация, в частности, связана с уменьшением платежеспособного спроса после проведения летом прошлого года чемпионата мира по футболу, когда отели работали по максимальному тарифу.

В исследовании добавляется, что в первом полугодии в Москве открылось только два брендированных отеля - Holiday Inn Express Moscow - Baumanskaya (128 номеров) и Chekhoff Hotel Moscow (Curio Collection by Hilton, 95 номеров), при этом до конца года новых открытий в этом сегменте уже не будет. "Открытие заявленных ранее гостиниц AC by Marriott (240 номеров), Hampton by Hilton Rogozhsky Val (147 номеров) и Crowne Plaza Park Huaming (340 номеров) перенесено на 2020 год", - уточнили в CBRE.

В свою очередь в консалтинговой компании Cushman & Wakefield рассказали ТАСС, что "отсутствие радикальных изменений в экономике заставляет гостиничных инвесторов смещать планируемые даты запуска строительства заявленных проектов на более поздние сроки, в результате ожидаемые среднегодовые темпы роста предложения в 2020-2024 годы составят по оптимистичному сценарию маловыразительные 5,5%". Аналитики компании прогнозируют, что в 2019 году рост предложения на гостиничном рынке Москвы не превысит 1%, что будет наихудшим результатом за последнее десятилетие.