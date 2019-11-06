Минэнерго предложило субсидировать выработку электроэнергии для "мусорных" ТЭС из бюджета

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Министерство энергетики России предложило частично субсидировать тарифы на электроэнергию для будущих "мусорных" ТЭС за счет бюджетных источников. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе "правительственного часа" в Госдуме.

"Предлагается выработку электроэнергии при сжигании мусора - она дорогая, выше чем оптовая цена, - частично субсидировать путем добавления нерыночных надбавок. Минэнерго считает, что нецелесообразно перекладывать нагрузку на других потребителей. Правильно искать другие источники финансирования и покрытия соответствующей разницы", - сказал он.

Новак пояснил, что необходимо снижать разницу за счет повышения эффективности, снижения стоимости строительства и бюджетных источников.

"Увеличиваем нагрузку на потребителя, что не дает развивать свою экономику и давать дополнительные налоги в бюджет", - отметил он.