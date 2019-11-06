Власти Ставрополья считают, что устранение административных барьеров привлекает бизнес

СТАВРОПОЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Устранение административных барьеров и поддержка бизнеса привлекает инвесторов на Ставрополье. В регионе продолжается работа по упрощению административных процедур для предпринимателей при реализации проектов, сообщил ТАСС министр экономического развития края Сергей Крынин.

"Инвесторы, особенно те, кто приезжает из других регионов, выделяют именно эти направления. В целом отмечают налаженную работу в крае по привлечению инвесторов действительно на хороших условиях", - сказал он.

В регионе идет работа по предоставлению максимального количества услуг для бизнеса по принципу "одного окна". "Мы внесли изменения во все нормативные документы, направленные на уменьшение срока рассмотрения любых заявок от предпринимательского сообщества, бизнеса, по предоставлению любых преференций. Есть понятие - межведомственное взаимодействие, мы его свели к минимуму, чтобы максимально оперативно реагировать на все запросы бизнеса", - сказал министр.

Ранее в пресс-службе Федеральной кадастровой палаты Росреестра журналистам сообщили, что Мордовия, Северная Осетия и Ставрополье лидируют в России по срокам постановки на учет недвижимости. В Ставропольском крае средний срок проведения процедуры составляет всего два дня, сокращению сроков способствует внедрение электронных сервисов в сферу государственных услуг. "Безусловно, эта работа также помогает в привлечении инвесторов, выделение тех же земельных участков под реализацию проектов без работы кадастра невозможно", - отметил Крынин.

По данным правительства края, на начало 2019 года в регионе зарегистрировано 114 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Поддержку бизнесу в крае оказывают региональные фонды микрофинансирования, поддержки инновационной деятельности, поддержки предпринимательства, гарантийный фонд. Господдержку с начала 2019 года получили более 3 тыс. представителей бизнеса.