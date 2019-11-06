ЦБ: расходы бюджета будут способствовать росту спроса в экономике РФ в ближайшие кварталы

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета и смягчение денежно-кредитных условий будут способствовать росту спроса в российской экономике в ближайшие кварталы, говорится в аналитическом обзоре департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".

"В ближайшие кварталы бюджетные расходы и смягчение денежно-кредитных условий будут способствовать общему росту спроса в экономике, в то время как замедление инфляции поддержит рост реальных доходов населения и потребительский спрос", - указывается в обзоре.

Эксперты ЦБ отмечают, что рост российской экономики в III квартале ускорился (по оценке Минэкономразвития, до 1,9% в годовом выражении с 0,9% во II квартале - прим. ТАСС), вместе с тем темпы роста остаются пониженными из-за уменьшения экспорта в условиях торможения мировой экономики, неблагоприятных демографических тенденций и других структурных и институциональных проблем в российской экономике.