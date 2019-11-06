Эксперт: налоговый режим для самозанятых выведет бизнес СКФО из тени

СТАВРОПОЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Введение для самозанятых налогового режима с удобным использованием и невысоким размером налога позволит вывести бизнес на Северном Кавказе из тени, где, по оценкам экспертов, этот уровень достаточно высок. Таким мнением с ТАСС поделился уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае Кирилл Кузьмин.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что налоговый режим для самозанятых будет распространен на все регионы РФ ориентировочно с 1 июля 2020 года. Планируется изучить опыт четырех пилотных регионов по итогам 2019 года, затем доработать систему его администрирования, чтобы минимизировать возможные бюджетные риски.

"Специальный налоговый режим для самозанятых позволил бы многим людям выйти из тени. Теневой сектор в СКФО гораздо выше, чем в остальной стране, это очевидно. Хоть цифрами и не располагаем, но, по нашим ощущениям, в СКФО теневого сектора больше. Мы заинтересованы, чтобы была нормальная деловая среда, нормальные условия ведения бизнеса, и чтобы предприниматели платили налоги, при условии, что государство такую атмосферу создаст", - сказал собеседник агентства.

При этом бизнес-омбдусмен подчеркнул, что у данного эксперимента по введению налогового режима есть два плюса: невысокое налогообложение и удобство использования этого налогового режима. "Удобство в самом процессе регистрации - практически в один клик, а также администрировании самих налоговых платежей - нет необходимости вести бухгалтерский учет, происходит списание во время транзакций. Размер налога также считаю адекватным, хотя это может стать вопросом дискуссий с предпринимателями", - пояснил он.

Кузьмин также рассказал, что он направил письмо в адрес губернатора и председателя думы Ставропольского края с просьбой рассмотреть возможность инициировать вхождение края в новый перечень экспериментальных регионов, которые будут вводить этот режим в 2020 году. "Мы считаем, что такой налоговый режим Ставропольскому краю нужен. Это консолидированная позиция ведущих деловых организаций края, торгово-промышленной палаты, регионального отделения "Опоры России" и других организаций", - пояснил Кузьмин.

Об инициативе

По данным Минфина РФ, в качестве самозанятых зарегистрировались уже более 240 тыс. человек. Как заявлял 29 октября руководитель Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин, статус самозанятых получили более 250 тыс. россиян.

В настоящее время Минфин подготовил законопроект о расширении зоны действия этого налогового режима на 19 регионов России. В первую очередь это регионы-доноры и регионы, на территории которых расположены города-миллионники.

С 1 января 2020 года этот режим заработает в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях, а также в Красноярском и Пермском краях, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Башкирии.

Специальный налоговый режим для самозанятых действует с начала 2019 года в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Самозанятые платят налог по ставке 4% на доходы, полученные от физических лиц, и 6% - на доходы от юридических лиц.