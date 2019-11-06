Минпромторг предложил создать рабочую группу по ситуации с выпуском грузовых вагонов

ТВЕРЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Замглавы Минпромторга России Александр Морозов предложил создать рабочую группу, которая займется выработкой мер на фоне ожидаемого сокращения спроса на грузовые вагоны.

"У нас весьма негативные прогнозы по грузовому транспорту. На мой взгляд, этап роста и насыщения рынка по грузовому подвижному составу мы прошли. И предвестником этого является начавшееся падение ставок аренды, и впереди нас ждут непростые времена - по сути, сокращение производства. Я предлагаю создать рабочую группу, сформулировать регуляторные решения, которые позволят нам в этот период спада спроса, во-первых, сохранить компетенции, а во-вторых, не поубивать друг друга", - сказал Морозов на заседании комитета Союза машиностроителей России в среду.

Гендиректор "Трансмашхолдинга", одного из крупнейших производителей вагонов в стране, Кирилл Липа сообщил, что представители отрасли в ближайшее время направят Минпромторгу предложения относительно того, как избежать избытка грузовых вагонов.

"(В пассажирском сегменте - прим. ТАСС) мы сегодня очень детально считаем балансы парка, детально знаем состояние дел в пассажирских вагонах, вагонах метро. Я могу с точностью до каждого номера вагона сказать дату его выпуска, его среднесуточный и годовой пробег, дату списания. Соответственно, было бы правильно, чтобы такая же работа велась и в области грузового вагоностроения", - отметил он.

"Безусловно, мы посовещаемся и какие-то идеи еще пообсуждаем. Было бы здорово, если бы соответствующие предложения <...> бы направили в наш адрес, и мы организуем формальные и неформальные встречи с последующим совещанием в министерстве", - добавил Липа.

В январе - сентябре 2019 года выпуск грузовых магистральных вагонов для широкой колеи в России вырос на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, до 57,9 тыс. Производство пассажирских вагонов выросло только на 9,6% и составило 1,2 тыс.

При этом еще в мае глава Ростеха (владеет одним из крупнейших поставщиков - "Уралвагонзаводом") Сергей Чемезов предупреждал правительство России о риске остановки заводов, выпускающих грузовые вагоны, и стагнации отрасли. В письме на имя вице-премьера РФ Максима Акимова глава госкорпорации отмечал отрицательное влияние растущих цен на металл и дефицита ключевых комплектующих, а также тот факт, что компании стали списывать меньше вагонов с истекшим сроком службы.