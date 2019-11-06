Президентом корпорации "Российский учебник" назначен Владимир Дмитриев

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Корпорацию "Российский учебник" возглавил Владимир Дмитриев, который ранее занимался международным развитием проекта "Смешарики". Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе корпорации.

Президент группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков 18 октября информировал о закрытии группой сделки на сумму 6 млрд рублей по продаже корпорации, новым владельцем которой стала компания "Руститанинвест".

"В рамках своей деятельности Владимир Дмитриев будет осуществлять коммуникацию с партнерами, контролировать редакционную политику и развитие новых сегментов бизнеса. Он приступит к своим обязанностям 11 ноября", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе привели слова Дмитриева, который назвал своей задачей на посту сохранение высококлассного кадрового состава и его усиление за счет привлечения лучших специалистов.

Дмитриев работает в индустрии книгоиздания с 1993 года. С 2005 по 2011 год отвечал за международное развитие проекта "Смешарики".

По данным из открытых источников, компания "Руститанинвест" учреждена в октябре 2018 года. Ее владельцами являются Алексей Кисин и Сергей Безделов.