Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Сбербанк снизил ставки по некоторым депозитным продуктам в рублях, следует из материалов кредитной организации.

"Снижение ставок вызвано прежде всего снижением ключевой ставки ЦБ 28 октября 2019 года", - сообщили ТАСС в пресс-службе госбанка.

Максимальная доходность по вкладу "Сохраняй" составляет 4,65% годовых при размещении суммы от 400 тыс. рублей на срок от шести месяцев до двух лет. Ранее максимальная ставка по этому вкладу была 4,85%.

Максимальная ставка по вкладам владельцев пакета услуг "Сбербанк первый" снизилась с 6,10% до 5,5%. Максимальные ставки по вкладам для клиентов "Сбербанк Премьер" также снизились с 5,45% до 5,05%.

Сбербанк понижал ставки по ряду депозитных продуктов в середине сентября. Снижение по рублевым вкладам тогда в среднем составило 0,3-0,5 п. п.

По данным ЦБ, средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде октября 2019 года уменьшилась до 6,36%.

В настоящее время ключевая ставка Банка России составляет 6,5% годовых.