Белоруссия ограничила ввоз птицы, коз и овец из некоторых российских регионов

МИНСК, 6 ноября. /ТАСС/. Белоруссия ограничила ввоз птицы из Омской области, Забайкальского и Амурского края из-за болезни Ньюкасла. Об этом в среду сообщили в Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии.

"В связи с зарегистрированными случаями заболевания восприимчивых видов животных болезнью Ньюкасла с 7 ноября вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из Омской области, Забайкальского и Амурского края живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера и другой продукции", - отмечается в сообщении.

Кроме того, ветеринарное ведомство проинформировало, что Белоруссия также ограничивает ввоз овец и коз из Воронежской области из-за оспы. "С 7 ноября вводятся временные ограничения на ввоз в Белоруссию из этого российского региона убойных, племенных и пользовательских овец и коз, восприимчивых диких животных, зоопарковых и цирковых мелких парнокопытных (овцы, козы, ламы, туры, муфлоны, козероги, косули), молока и молочной продукции от этих животных, кожевенного, рогокопытного, мерлушкового сырья, шерсти, козьего пуха", - говорится в сообщении.