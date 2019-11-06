ФНС не увидела отражения изменений российской налоговой практики в рейтинге Doing Business

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России считает, что Всемирный банк в своем рейтинге Doing Business не учел изменений, которые произошли в российской налоговой практике за последнее время. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФНС.

В ФНС отметили, что ведомство совместно с Минфином России более 20 раз обращалось во Всемирный банк с просьбой разъяснить позиции респондентов, на основе которых составлялся рейтинг. При этом вопрос о раскрытии данных опрошенных никогда не ставился. Сведения о российской налоговой системе, полученные от респондентов, помогли бы провести ФНС анализ, а также при необходимости внести изменения в нормативную правовую базу и систему налогового администрирования, тем самым улучшив условия ведения бизнеса и позиции страны в рейтинге. Однако, по данным ФНС, никаких ответов, подкрепленных конкретными фактами, получено не было.

Как отмечает налоговая служба, Всемирный банк до сих пор считает отдельными процедурами свидетельствование подписи учредителей обществ с ограниченной ответственностью в заявлении о государственной регистрации и процесс самой государственной регистрации. Однако практика показывает, что учредители либо сразу обращаются в регистрирующий орган, и в этом случае нотариальное свидетельствование подписи не требуется, либо обращаются за свидетельствованием подписи к нотариусу, который затем направляет документы в электронном виде для государственной регистрации. Во втором случае посещение регистрирующего органа не требуется.

В ведомстве добавили, что Всемирный банк не учитывает, что с 2019 года отменена государственная пошлина при электронной подаче документов на государственную регистрацию. По данным ФНС России, более 50% новых компаний подают документы онлайн.

Также ведомство отмечает, что передача налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов привела к сокращению количества показателей отчетности в 1,6 раза, что должно было бы позитивно отразиться на рейтинге. Однако это привело к увеличению в рейтинге с 7 до 9 значения показателя количества платежей и ухудшило позицию России, что вызвало вопросы у ФНС.

Расхождения в показателях

По мнению директора центра налоговой политики экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Кирилла Никитина, о несовершенстве методологии рейтинга говорит неизменность показателя человеко-часов на составление отчетности. "В этом контексте сложно не разделять некоторого недоумения по поводу неизменности одного из показателей, используемых для расчета рейтинга, количества человеко-часов на составление налоговой отчетности модельного предприятия. И ссылки на анкетируемых анонимных внешних поставщиков данных, которым к тому же в качестве индикатора указывают в анкете прошлогоднюю цифру, не снимают вопроса. Уверен, что профессиональные бухгалтерские аутсорсинговые компании как никто другой оценили прогресс в этой области", - сказал Никитин.

ФНС отмечает расхождение во времени подготовки налоговых деклараций, которое было указано в рейтинге, с данными исследования компании 1С. Согласно показателям рейтинга Doing Business, время на подготовку налоговой отчетности в России составляет 159 часов.

По данным компании 1С, на подготовку отчетности, ее представление и уплату налогов при современном уровне автоматизации и регулярном ведении первичного учета в году уходит не более 32 часов. При этом, по результатам опросов, проводимых ФНС России, при точном следовании методологии рейтинга - не более 10 часов. Расхождения в данных ставят вопрос об исходной информации от респондентов, отмечают в ФНС.

Рейтинг России

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место. В прошлом рейтинге результат России был на три ступени ниже - 31-е место из 190. Всемирный банк учел три реформы, которые были проведены в России. Так, было ускорено подключение предприятий к системе электроснабжения, в том числе за счет создания специализированных отделов по подключению по принципу "единого окна". Также РФ усилила защиту миноритарных инвесторов, потребовав большей корпоративной прозрачности, и упростила налоговые условия за счет сокращения сроков возврата налога на добавленную стоимость. Позитивное влияние на упрощение налогового учета оказало и дальнейшее совершенствование программного обеспечения предприятий 1C, считает Всемирный банк.