Петрозаводский аэропорт примет первый пассажирский рейс после ремонта ВПП в начале декабря

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 ноября. /ТАСС/. Гражданское авиасообщение с Карелией возобновится не ранее 2 декабря, первый рейс после ремонта взлетно-посадочной полосы намечен на эту дату, сообщила в среду пресс-служба Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики.

По информации Минтранса Карелии, с 1 октября по 6 ноября в аэропорту Петрозаводска приостановлено гражданское и военное авиасообщение в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы, которым занималось предприятие Минобороны РФ. Военные строители заявили о досрочном окончании работ и возможности приема самолетов с 1 ноября.

"Пассажирские рейсы в Москву могут быть возобновлены уже сейчас, однако в связи с техническим обслуживанием и прохождением процедуры сертификации воздушных судов авиакомпании "Победа" они начнутся с середины декабря, а ближайший регулярный гражданский авиарейс по маршруту Череповец - Петрозаводск - Архангельск намечен на 2 декабря", - говорится в сообщении.

В процессе ремонта на взлетно-посадочной полосе аэропорта "Петрозаводск" военные строители заменили около 200 бетонных плит. Во время реконструкции у полосы появились разворотные карманы на концевых участках полосы с обоих курсов посадки, что позволит принимать самолеты любых типов.

Рядом с аэродромом продолжается строительство нового здания аэровокзала. Подрядчиком на объекте по указу президента РФ назначено предприятие министерства обороны страны. Работы проходят в рамках федеральной целевой программы по подготовке к празднованию 100-летия Карелии. К весне 2020 года здесь должен появиться двухэтажный комплекс из стекла и металлоконструкций с пропускной способностью в 300 пассажиров в час.

Аэропорт Петрозаводска - единственный аэропорт в Карелии, он включен в список аэропортов федерального значения. Транспортный объект расположен в 26 км от Петрозаводска в деревне Бесовец Прионежского района. Из аэропорта осуществляются рейсы в Москву, Архангельск и Череповец. Минтранс Карелии также анонсировал старт международного сообщения с весны 2020 года: прямое авиасообщение установят между Петрозаводском и Хельсинки.