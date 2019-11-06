Медведев подведет итоги перехода на цифровое телевещание

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Правительство под председательством Дмитрия Медведева соберется на очередное заседание в четверг. В повестку вынесено девять вопросов, касающихся ряда законодательных нововведений, а также распределения субсидий.

Как сообщила пресс-служба правительства, ключевым вопросом станет подведение итогов перехода на цифровое эфирное телевизионное вещание и отключения аналогового вещания обязательных общедоступных телеканалов в России.

Об окончании перехода на цифровое телевидение 14 октября с борта станции МКС объявил космонавт Александр Скворцов во время сеанса связи с российским Центром управления полетами. Как сказал позже глава Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) Андрей Романченко, создание цифровой телесети было ключевым мероприятием федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы".

"Каждый день в нашей стране вводилась в строй одна телевизионная башня и включалось по три цифровых передатчика", - сказал он, отметив, что сейчас в сети 5040 объектов, на них работает 10080 передатчиков. Их сигнал покрывает более 17 млн кв. км, охват россиян цифровым эфирным вещанием достигает 98,4%. Таким образом, в России удалось создать самую крупную телевизионную сеть в мире, в которой задействовано пять космических спутников. Сейчас 100% россиян могут смотреть 20 каналов.

Глава РТРС также сообщил, что к сетям компании будет подключено более 100 тыс. различных социальных объектов, включая фельдшерские участки, полицейские участки, школы.

За годы реализации программы в стране было продано около 100 млн телевизоров с поддержкой цифрового стандарта и около 20 млн приставок для старых телевизоров. Это позволило приступить к поэтапному отключению аналогового вещания. Первым регионом, где оно прекратилось, стала 3 декабря 2018 года Тверская область. После этого оно было отключено еще в 63 регионах: 11 февраля (7 регионов), 15 апреля (20) и 3 июня (36).

Изменения в законодательство

Помимо этого министры рассмотрят ряд изменений в законодательство. Нововведения коснутся Банка России, который предлагается наделить функциями по установлению порядка предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданам сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Центробанк также сможет устанавливать единую форму предоставления таких сведений и порядка ее заполнения.

Вынесенные на рассмотрение кабмина поправки касаются и изменений в закон "Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации". Поправки предусматривают устранение избыточности требования разрешительных документов при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия. В соответствии с законопроектом устанавливается, что государственная историко-культурная экспертиза будет проводиться только в отношении работ по реставрации объекта культурного наследия и приспособлению для современного использования. Для проведения работ по консервации, ремонту и противоаварийным работам, в ходе которых не затрагивается предмет охраны объекта, разработка проектной документации на данные работы, а также проведение государственной историко-культурной экспертизы не потребуется.

Распределение субсидий

По традиции на заседании правительства несколько вопросов повестки касаются распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 2019 году бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования расходных обязательств. Проектом распоряжения предусмотрено распределение 3 млрд рублей в 2019 году на обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций бюджетам 13 пилотных регионов, внедряющих целевую модель цифровой образовательной среды.

Еще один пункт повестки заседания правительства предлагает распределить 14,7 млрд рублей 36 субъектам РФ на реализацию отдельных капиталоемких мероприятий по модернизации дорожной инфраструктуры в городах в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Министры также примут решение об утверждении изменений в распределение объемов субсидий на ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребенка и последующих детей до достижения ими возраста трех лет. В связи с уточнением в течение 2019 года численности нуждающихся в поддержке семей-получателей выплаты проектом предлагается сократить объемы субсидий на 2019 год 17 субъектам Российской Федерации (республики Карелия, Коми, Крым и Марий-Эл, Забайкальский и Приморский края, Амурская, Волгоградская, Ивановская, Калининградская, Кировская, Костромская, Оренбургская, Орловская и Самарская области, Кемеровская область - Кузбасс, Севастополь) на общую сумму 755,4 млн рублей. Эти средства предусматривается перераспределить на увеличение субсидий 21 субъекту Российской Федерации в связи с ростом числа семей, имеющих право на получение выплаты: республики Башкортостан (91,3 млн рублей), Калмыкия (11 млн рублей), Мордовия (21,4 млн рублей), Северная Осетия - Алания (50,5 млн рублей), Владимирская (4,5 млн рублей), Вологодская (11,6 млн рублей), Иркутская (125,7 млн рублей), Калужская (12,1 млн рублей), Курская (4,4 млн рублей), Ленинградская (13,3 млн рублей), Мурманская (7,1 млн рублей), Новгородская (5,6 млн рублей), Псковская (5,5 млн рублей), Ростовская (24,9 млн рублей), Рязанская (5 млн рублей), Свердловская (133,8 млн рублей), Тульская (15,2 млн рублей), Ульяновская (21,5 млн рублей), Челябинская (179 млн рублей) и Ярославская (10,2 млн рублей) области, Еврейская автономная область (1,7 млн рублей).