Кабмин направил пострадавшим от паводков и пожаров регионам более 22 млрд рублей

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российские власти направили из резервного фонда правительства в 2019 году регионам Сибири и Дальнего Востока порядка 22,2 млрд рублей на тушение лесных пожаров и поддержку пострадавших от паводков и пожаров граждан. Об этом говорится в докладе Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.

"В январе-сентябре 2019 года… из резервного фонда правительства Российской Федерации выделены бюджетные ассигнования для предоставления иных межбюджетных трансфертов... в общем объеме порядка 22,2 млрд рублей", - говорится в сообщении и уточняется, что средства направлены в бюджеты Иркутской, Амурской, Еврейской автономной областей, Забайкальского, Красноярского и Хабаровского краев, Республики Саха (Якутия).

Деньги были направлены на тушение лесных пожаров, предоставление мер поддержки гражданам, которые пострадали во время паводков и природных пожаров, на обеспечение их новым жильем, на компенсации ущерба аграриям.

Летом 2019 года в Иркутской, Амурской, Еврейской автономной областях и Хабаровском крае прошли сильные паводки. Территория Забайкальского края весной пострадала от степных пожаров, а в Иркутской области, Якутии и Красноярском крае пожары нанесли крупный ущерб лесам.