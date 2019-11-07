В HP подтвердили получение предложения о слиянии с Xerox

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Корпорация HP получила от компании Xerox предложение о слиянии, стороны проводят консультации. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте HP.

Во вторник газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Xerox, производящая копировальные аппараты, выступила с предложением о приобретении корпорации HP, которая выпускает компьютеры и другую технику. Агентство Reuters отмечало, что Xerox готова выплатить HP около $33 млрд.

В заявлении HP констатируется, что ее руководство и представители Xerox "время от времени затрагивают тему о слиянии бизнеса". Как следует из документа, самое недавнее предложение от Xerox было получено во вторник. В HP пояснили, что окончательное решение относительно сделки пока не принято.

Согласно последним данным, рыночная капитализация HP составляет около $29 млрд, а Xerox - примерно $8,3 млрд.