Астраханский завод планируют задействовать в создании сухогрузов для "Волготранса"

АСТРАХАНЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Один из крупнейших астраханских судостроительных заводов "Красные баррикады", имущество которого в июне этого года приобрела Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), может быть задействован в строительстве как минимум десяти сухогрузов для компании "Волготранс" (Самара). Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве промышленности, транспорта и природных ресурсов.

"В настоящее время ведется работа по восстановлению производственной деятельности предприятия. До конца 2019 года планируется завершить первый этап работ по восстановлению и модернизации производственных мощностей завода. Кроме того, подписано соглашение о намерениях на строительство серии из десяти сухогрузных судов для ООО "Волготранс", - сообщили в министерстве.

На заводе уже проведена ревизия оборудования, восстановлено электроснабжение. Также на предприятие уже вернулись 89 сотрудников. В следующем году штат планируется расширить еще на 600 человек. Пятого ноября в Астрахани в ходе совещания по вопросам развития судостроительной отрасли региона также сообщалось, что завод "Красные баррикады" планируется ввести в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) "Лотос", а также задействовать в реализации проектов по освоению месторождения Каменномысское море в Обской губе (Ямало-Ненецкий автономный округ).

В декабре 2017 года Арбитражный суд Астраханской области признал "Красные баррикады" банкротом и открыл в отношении верфи конкурсное производство. В июне Южный центр судостроения и судоремонта (входит в ОСК) выкупил имущество завода на открытых торгах за 955 млн рублей. В мае этого года президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития региона отметил, что судостроительный завод "Красные баррикады" находится "в непростом положении", прежде всего, из-за отсутствия необходимого количества заказов. Восстановление работы завода взял на личный контроль губернатор области Игорь Бабушкин.

Завод "Красные баррикады" основан 118 лет назад, специализируется на строительстве плавучих морских буровых установок, платформ, а также судов различного назначения.