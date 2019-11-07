Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Астраханский завод планируют задействовать в создании сухогрузов для "Волготранса"

Штат на предприятии планируют расширить на 600 человек

АСТРАХАНЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Один из крупнейших астраханских судостроительных заводов "Красные баррикады", имущество которого в июне этого года приобрела Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), может быть задействован в строительстве как минимум десяти сухогрузов для компании "Волготранс" (Самара). Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве промышленности, транспорта и природных ресурсов.

"В настоящее время ведется работа по восстановлению производственной деятельности предприятия. До конца 2019 года планируется завершить первый этап работ по восстановлению и модернизации производственных мощностей завода. Кроме того, подписано соглашение о намерениях на строительство серии из десяти сухогрузных судов для ООО "Волготранс", - сообщили в министерстве.

На заводе уже проведена ревизия оборудования, восстановлено электроснабжение. Также на предприятие уже вернулись 89 сотрудников. В следующем году штат планируется расширить еще на 600 человек. Пятого ноября в Астрахани в ходе совещания по вопросам развития судостроительной отрасли региона также сообщалось, что завод "Красные баррикады" планируется ввести в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) "Лотос", а также задействовать в реализации проектов по освоению месторождения Каменномысское море в Обской губе (Ямало-Ненецкий автономный округ).

В декабре 2017 года Арбитражный суд Астраханской области признал "Красные баррикады" банкротом и открыл в отношении верфи конкурсное производство. В июне Южный центр судостроения и судоремонта (входит в ОСК) выкупил имущество завода на открытых торгах за 955 млн рублей. В мае этого года президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития региона отметил, что судостроительный завод "Красные баррикады" находится "в непростом положении", прежде всего, из-за отсутствия необходимого количества заказов. Восстановление работы завода взял на личный контроль губернатор области Игорь Бабушкин.

Завод "Красные баррикады" основан 118 лет назад, специализируется на строительстве плавучих морских буровых установок, платформ, а также судов различного назначения.

Теги
РоссияАстраханская область
Реклама на ТАСС
Создание нового музейного комплекса в ростовском "Танаисе" оценивается в 1,5 млрд рублей
Помимо нового здания, музейному комплексу также требуются очистные сооружения, стоянка для автобусов и легкового транспорта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС