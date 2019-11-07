Создание нового музейного комплекса в ростовском "Танаисе" оценивается в 1,5 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноября. /ТАСС/. Включение археологического музея-заповедника "Танаис" в Ростовской области в основной (в предварительном он находится уже несколько лет) список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО поможет привлечь финансирование для строительства нового здания музея, дома археологов, парка научных реконструкций, детского познавательно-игрового комплекса "Маленький Танаис" и летнего театра. Как сообщил ТАСС директор государственного учреждения культуры Ростовской области "Археологический музей-заповедник "Танаис" Вадим Перевозчиков, стоимость работ по строительству нового музейного комплекса и благоустройству территории оценивается приблизительно в 1,5 млрд рублей.

"Последнее проектирование показало, что строительство нового современного музейного комплекса на территории заповедника может оцениваться около 1,5 млрд рублей. Я думаю, включение в список ЮНЕСКО - это тоже один из этапов будущего получения средств на строительство музейного комплекса, потому что объект культурного наследия "Городище "Танаис" получит еще большую мировую известность, а значит, еще больше возрастет и значимость самого музея-заповедника", - сказал он.

Как пояснил Перевозчиков, музей-заповедник нуждается не только в строительстве нового здания музея. Так, по его словам, в хуторе Недвиговка, где расположен заповедник, нужно построить необходимые инженерные коммуникации. Речь идет о очистных сооружениях, стоянке для автобусов и легкового транспорта. Это поможет обеспечить нормальное функционирование археологического комплекса.

"Мы же не только о здании говорим, мы говорим и о парке научных реконструкций, желательно построить летний театр, специальный познавательно-игровой комплекс - маленький "Танаис" в виде реконструкции цитадели древнего города в масштабе 1:3. Хотелось бы построить и дом археологов, специальное здание, где бы археологи могли жить и питаться во время археологических исследований, проводить камеральную обработку археологических материалов; есть у нас и участок, где все это можно сделать", - сказал собеседник агентства.

Перевозчиков уверен, что реализация такого масштабного проекта по обновлению музея невозможна без федеральной поддержки.

"В правительстве области прекрасно понимают, что нужно создавать новый современный музейный комплекс. Мы со своей стороны все, что имеем на сегодня на территории музея-заповедника, ремонтируем, обновляем, декорируем.... В этом году, например, обновили фасады зданий, некоторые из них отремонтировали и внутри, насколько можем благоустраиваем территорию, но сделать что-то серьезное - это совсем другие средства. То, что мы делаем сегодня - за счет средств от приносящей доход деятельности (входная плата, экскурсионное и лекционное обслуживание, торговля сувенирной и издательской продукцией), все это копейки", - пояснил собеседник агентства.

В 2009 году музей-заповедник "Танаис" стал кандидатом в основной Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Как рассказал ТАСС директор учреждения, правительство области выделило на разработку необходимой документации - номинационного досье и плана управления объектом культурного (археологического) наследия федерального значения "Городище "Танаис" - порядка 4,8 млн рублей. В министерстве культуры региона ТАСС пояснили, что финансовые средства в указанном объеме заложены на 2020 год по государственной программе Ростовской области "Развитие культуры и туризма". Вся процедура по включению "Танаиса" в список ЮНЕСКО, считает Перевозчиков, продлится не менее трех лет.

Как рассказал директор музея-заповедника, у "Танаиса" есть все шансы для того, чтобы войти в постоянный список ЮНЕСКО, так как "Городище "Танаис" обладает выдающейся универсальной ценностью и соответствует практически всем критериям ЮНЕСКО, и в первую очередь - памятник полностью аутентичен и уникален по своей сохранности, отметил он. "Все эксперты комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО при Министерстве иностранных дел России, которые в разные годы приезжали в Ростовскую область в целях отбора кандидатов в Список Всемирного наследия, всегда отмечали именно Танаис как полностью соответствующий критериям ЮНЕСКО, и тот факт, что только у него есть все шансы войти в Основной список Всемирного наследия от Ростовской области", - заключил Перевозчиков.

О музее-заповеднике

"Танаис" расположен в 35 км к западу от Ростова-на-Дону на северо-западной окраине хутора Недвиговка. Танаис был основан в III веке до н. э. греками Боспорского царства и просуществовал почти 800 лет - с III века до н. э. по V век н. э, в разные времена его населяли греки, древние сарматы, меоты.

Город назван по имени реки Танаис (греческое название Дона). Примерно треть города, отдельные участки которого были открыты в результате исследований, ведущихся с 1955 года, составляет основу первого из созданных в России археологических музеев-заповедников "Танаис".