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Санкт-Петербург и Шанхай изучают возможности взаимодействия в транспортной сфере

Сейчас концессионеры Санкт-Петербурга находятся на стартовой зоне, они определяются с "конечным, по сути, продуктом", отметил вице-губернатор Николай Линченко

ШАНХАЙ, 7 ноября. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Делегация Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором Николаем Линченко обсудила в Шанхае возможности взаимодействия в области развития скоростных линий транспортного обеспечения. Об этом сообщил в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС Николай Линченко по итогам своей рабочей поездки в Китай 4-7 ноября.

"Здесь у нас перспектива получается, предварительно, возможное применение планов развития скоростных линий транспортного обеспечения. То есть, линий скоростного трамвайного обеспечения. У нас есть концессионное соглашение, недавно заключенное Комитетом по инвестициям правительства Санкт-Петербурга", - сказал вице-губернатор, отвечая на вопрос о возможных направлениях взаимодействия с Шанхаем, который является городом-побратимом Санкт-Петербурга.

По его словам, в настоящее время рассматриваются возможные варианты взаимодействия на данном направлении. В частности, уточнил он, была встреча с китайскими разработчиками суперконденсаторов, которые имеют совместное производство в Белоруссии.

"Сейчас концессионеры Санкт-Петербурга находятся на стартовой зоне, они определяются с конечным, по сути, продуктом - тем подвижным составом, который будет курировать на этой скоростной линии, на юге Санкт-Петербурга, и, исходя из конечного продукта, соответственно, должны сформировать техническое задание для проектирования этой самой ветки. То есть, разбежка, размеры платформ, длина подвижного состава - то есть оптимизировать все техническое задание, исходя из жизненного цикла продукта в целом, который будет получаться", - сказал Линченко.

Власти Санкт-Петербурга, согласно информации от городского комитета по транспорту, планируют до конца 2019 года подготовить проект линии скоростного трамвая от станции метро "Шушары" (проектное название "Южная") в город Колпино на юге Санкт-Петербурга. По оценке городской администрации, новый маршрут позволит разгрузить дорожную сеть Колпинского района благодаря перераспределению части пользователей легкового автотранспорта на общественный.

Cтроительстве "умного города"

Делегация Санкт-Петербурга обсудила в Шанхае вопросы, касающиеся возможности совместных наработок в плане реализации программ "умный город". сообщил Линченко.

"Проговорили возможность каких-то совместных наработок в этом направлении", - сказал вице-губернатор, говоря о перспективах взаимодействия городов по проектам развития "умного города".

По его словам, программа "умного города" запускалась в Санкт-Петербурге более 10 лет назад. "Сегодня у нас уже функционирует достаточно развитая система видеофиксации, в том числе потокового распознавания не только автотранспорта, но и по пассажиропотоку", - сказал вице-губернатор, уточнив, что в программе развития Санкт-Петербурга одно из направлений как раз предусматривает реализацию концепции "умный город". Речь идет, в частности, о безопасности, приложениях, умных остановках, обеспечении функционирования систем жизнеобеспечения, ЖКХ и организации транспортного движения.

Говоря о перспективных направлениях для взаимодействия с Шанхаем, вице-губернатор назвал, в частности, фармацевтику, развитие общественных пространств и туризм.

С китайской стороной, уточнил вице-губернатор, состоялся обмен мнениями по вопросу строительства нового зоопарка в Санкт-Петербурге. "Они сказали, что проработают возможности, оценят потенциал и, может быть, предложат какие-то концепции", - сообщил Николай Линченко. На "стадии идеи" изучается возможность создания российского культурного центра, рассказал он.

На состоявшихся в Шанхае встречах, добавил вице-губернатор, обсуждались также вопросы возможного участия китайской стороны в инфраструктурных проектах в Санкт-Петербурге.

Теги
РоссияКитай
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