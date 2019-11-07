Законопроект о сокращении числа способов госзакупок находится на регистрации в Минюсте

ЯЛТА /Крым/, 7 ноября. /ТАСС/. Законопроект, в котором среди прочего будет норма о сокращении способов госзакупок с 11 до трех, сейчас находится на регистрации в Министерстве юстиции РФ. Об этом сообщил в ходе совещания в Ялте заместитель директора департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России Дмитрий Готовцев.

В июле вице-спикер Госдумы Александр Жуков ("Единая Россия"), который возглавляет рабочую группу по проведению анализа и совершенствованию процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сообщал, что депутаты осенью рассмотрят этот правительственный законопроект. Перечисляя согласованные предложения, которые должны войти в готовящийся законопроект, он пояснял, что речь идет о том, чтобы "сократить количество способов закупок с одиннадцати до трех, оставить конкурс, аукцион, запрос котировок и убрать запрос предложений, двухэтапный конкурс и другие виды".

"Находится сейчас в Минюсте на регистрации. Очень надеюсь, что в ближайшее время выйдет [оттуда]. Единственное, что изменилось, - то, что мы присваивали на этапе формирования плана-графика, мы будем присваивать на этапе размещения извещения. Он полностью практически, за исключением трех знаков, сформировался уже на этапе планирования. Следующее нововведение, которое было предусмотрено 71-м [федеральным] законом, - возможность закупки по цене за единицу", - сказал Готовцев.

Как уточнял ранее Жуков, предполагается оптимизировать порядок проведения закупок и сократить сроки. Среди других возможных новаций депутат называл установление "единых правил нормирования для всех уровней заказчиков (федеральный, региональный, муниципальный)". Также он сообщал, что предлагается "осуществить оптимизацию законодательства в сфере закупок в части минимизации документов, формируемых заказчиками при осуществлении закупок". По его словам, будет дано законодательное определение понятию "этап контракта", предусмотрен электронный документооборот на этапе исполнения контракта, включая акт приемки.