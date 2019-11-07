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Законопроект о сокращении числа способов госзакупок находится на регистрации в Минюсте

Как сообщил замдиректора департамента Минфина Дмитрий Готовцев, одно из нововведений документа - возможность закупки по цене за единицу

ЯЛТА /Крым/, 7 ноября. /ТАСС/. Законопроект, в котором среди прочего будет норма о сокращении способов госзакупок с 11 до трех, сейчас находится на регистрации в Министерстве юстиции РФ. Об этом сообщил в ходе совещания в Ялте заместитель директора департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России Дмитрий Готовцев.

В июле вице-спикер Госдумы Александр Жуков ("Единая Россия"), который возглавляет рабочую группу по проведению анализа и совершенствованию процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сообщал, что депутаты осенью рассмотрят этот правительственный законопроект. Перечисляя согласованные предложения, которые должны войти в готовящийся законопроект, он пояснял, что речь идет о том, чтобы "сократить количество способов закупок с одиннадцати до трех, оставить конкурс, аукцион, запрос котировок и убрать запрос предложений, двухэтапный конкурс и другие виды".

"Находится сейчас в Минюсте на регистрации. Очень надеюсь, что в ближайшее время выйдет [оттуда]. Единственное, что изменилось, - то, что мы присваивали на этапе формирования плана-графика, мы будем присваивать на этапе размещения извещения. Он полностью практически, за исключением трех знаков, сформировался уже на этапе планирования. Следующее нововведение, которое было предусмотрено 71-м [федеральным] законом, - возможность закупки по цене за единицу", - сказал Готовцев.

Как уточнял ранее Жуков, предполагается оптимизировать порядок проведения закупок и сократить сроки. Среди других возможных новаций депутат называл установление "единых правил нормирования для всех уровней заказчиков (федеральный, региональный, муниципальный)". Также он сообщал, что предлагается "осуществить оптимизацию законодательства в сфере закупок в части минимизации документов, формируемых заказчиками при осуществлении закупок". По его словам, будет дано законодательное определение понятию "этап контракта", предусмотрен электронный документооборот на этапе исполнения контракта, включая акт приемки.

Теги
Жуков, Александр ДмитриевичРоссия
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