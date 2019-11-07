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Жители Кабардино-Балкарии взяли в банках 4,3 млрд рублей ипотечных кредитов с начала года

Ипотечный портфель жителей республики составил 16,7 млрд рублей

НАЛЬЧИК, 7 ноября. /ТАСС/. Банки предоставили населению Кабардино-Балкарии (КБР) 4,3 млрд рублей ипотечных кредитов за девять месяцев 2019 года, что на 6,4% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила в четверг журналистам пресс-служба отделения - Национальный банк по КБР Южного главного управления Центрального банка РФ.

"За январь-сентябрь текущего года жители Кабардино-Балкарии получили 2002 ипотечных жилищных кредита на общую сумму 4,3 млрд рублей, что превысило объем предоставленных кредитов за аналогичный период прошлого года на 6,4%", - говорится в сообщении.

Отмечено, что ипотечный портфель жителей Кабардино-Балкарии на 1 октября текущего года составил 16,7 млрд рублей, увеличившись за год на 18%. "Положительной динамике ипотечного жилищного кредитования в республике способствовало улучшение ценовых условий. После роста в начале года, начиная с мая средневзвешенные процентные ставки по ипотечным кредитам стали снижаться, и в сентябре достигли 9,91% годовых", - цитирует пресс-служба управляющего отделением Анатолия Тхамокова.

Платежная дисциплина в данном сегменте кредитования сохраняется в регионе на высоком уровне: доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле составила 0,9%, что ниже уровня по РФ (1%) и по СКФО (1,7%).

Как ранее сообщали в отделении, с начала года банки предоставили населению КБР более 23 млрд рублей, на 16,5% больше аналогичного периода прошлого года. Розничный кредитный портфель по данным на 1 октября 2019 года составил 46,3 млрд рублей, увеличившись за год более чем на 19%.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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