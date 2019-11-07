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Лидер Южной Кореи надеется, что товарооборот с РФ в 2020 году достигнет $30 млрд

В следующем году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами

СЕУЛ, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин ожидает, что в следующем году товарооборот между двумя странами достигнет $30 млрд. Об этом южнокорейский лидер заявил в четверг в беседе с генеральным директором ТАСС Сергеем Михайловым в ходе встречи с членами Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA).

"В следующем году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между Республикой Корея и Россией. Надеюсь, что к тому моменту двусторонний товарооборот достигнет $30 млрд", - подчеркнул Мун Чжэ Ин.

Президент выразил глубокое удовлетворение тем, что в двустороннем экономическом сотрудничестве и обменах в последнее время наблюдается большой рост. "Правительство Республики Корея в рамках проводимой им так называемой новой северной политики уделяет большое внимание отношениям с Россией", - резюмировал Мун Чжэ Ин.

"Новая северная политика", предложенная Мун Чжэ Ином в 2017 году, предусматривает создание единого экономического пространства, охватывающего Корейский полуостров и Дальний Восток России. Ключевым моментом новой политики является создание евразийского экономического сообщества на основе сотрудничества между Южной Кореей и РФ.

Теги
РоссияРеспублика КореяМун Чжэ Ин
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