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Профильные комитеты рекомендовали Госдуме принять к сведению Основные направления ДКП

Ожидается, что Дума рассмотрит документ 20 ноября

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Два комитета Госдумы - по финансовому рынку и по бюджету и налогам - рекомендовали нижней палате парламента принять к сведению подготовленные ЦБ Основные направления денежно кредитной политики на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов (ДКП). Ожидается, что Госдума рассмотрит документ на заседании 20 ноября.

Представленный документ заслуживает в целом положительной оценки, говорится в заключении. "В документе впервые формулируется принцип разделения целеполагания между денежно-кредитной политикой и обеспечением устойчивости финансового сектора, согласно которому ЦБ использует денежно-кредитную политику и ключевую ставку как ее основной инструмент для поддержания инфляции вблизи цели, а обеспечение устойчивости финансового сектора реализуется с помощью других направлений политики", - отмечают депутаты.

При этом целый ряд сформулированных в нем положений являются недостаточно обоснованными и нуждаются в доработке, говорится в тексте заключения. "Часть актуальных вопросов ДКП и оценки ее влияния на социально-экономическое развитие страны, вновь не получила необходимого и достаточного отражения. Комитеты отмечают, что, несмотря на то, что показатели ДКП и валютного курса в последнее время потеряли связь с ценами на нефть, в основу сценарных прогнозов положены именно эти показатели. Комитеты предлагают Банку России оценить целесообразность такого построения системы прогнозирования, выделить другие ключевые индикаторы и обратиться к законодателям с предложением о внесении соответствующих изменений в закон о "Центральном банке РФ", - указывают парламентарии.

Комитеты обращают внимание, что в ДКП, как и в прошлые годы, ключевые показатели не совпадают с соответствующими данными правительства. "В документе не рассмотрены механизмы по стимулированию длинных денег для реального сектора, которые были бы крайне актуальны для наращивания инвестиций и ускорения экономического роста. В частности, можно стимулировать формирование длинных пассивов путем введения более льготных норм обязательного резервирования. Целесообразно рассмотреть возможность формирования длинных денег посредством использования механизмов на основе взаимодействия Банка России с Минфином РФ, который уже выпускает длинные бумаги (сроки ОФЗ превышают 10 лет)", - считают авторы заключения.

В документе не нашло отражение выполнение ЦБ специфических функций по финансовому оздоровлению кредитных организаций, выполнение которых не вытекает из целей ДКП, при этом, по мнению комитетов, "заслуживает внимания постановка ЦБ вопроса о нейтральной процентной ставке, концепция которой изложена в ДКП".

Рекомендации комитетов

Комитеты предлагают ЦБ рассмотреть вопрос о целесообразности публикации прогноза ключевой ставки в рамках среднесрочного прогноза экономического развития, а также рекомендуют Банку России отражать в ДКП информацию об участии ЦБ в исполнении перечня поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию в части вопросов денежно-кредитной политики.

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Россия
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