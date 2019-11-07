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"Аэрофлот" запустил онлайн-систему для сокращения времени согласований грузоперевозок

Она получила название "Личный кабинет грузового агента"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" запустил онлайн-систему для грузовых агентов компании. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе перевозчика.

"Новая система, получившая название "Личный кабинет грузового агента", позволяет пользователю оперативно получать информацию о грузоперевозках, контролировать сроки выполнения задач, архивировать документацию и ускорять поиск информации", - сказал собеседник агентства.

По его словам, технология также позволяет сократить время согласования условий той или иной грузоперевозки. "Система реализована на облачной платформе SAP Cloud Platform - FIORI, создающей единое пространство для хранения постоянной и оперативной документации, упорядочивания потоков информации", - добавили в пресс-службе.

Таким образом пользователям уже доступен стандарт оформления заявок агентов на грузовые перевозки, создан инструмент самостоятельной загрузки отчетности агентом. Система также отображает бухгалтерские и оперативные финансовые данные агентов, показывает ежедневный расчет.

"В соответствии с общемировыми трендами "Аэрофлот" постоянно работает над эффективностью грузопочтового бизнеса, расширяя область применения современных цифровых технологий и IT-продуктов", - рассказал заместитель генерального директора по информационным технологиям компании Кирилл Богданов. Он убежден, что повышение скорости, прозрачности и удобства обмена информацией при использовании новой системы позволит контрагентам сосредоточиться непосредственно на задачах по управлению своим бизнесом.

В связи с этим Богданов отметил, что, несмотря на отсутствие в парке транспортных самолетов, группа компаний "Аэрофлот" уверено занимает лидирующие позиции в стране на рынке грузоперевозок belly cargo, то есть перевозки грузов в соответствующих отсеках пассажирских лайнеров.

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