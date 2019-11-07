Доходы бюджета Ненецкого АО на 2020 год запланированы в объеме 16,7 млрд рублей

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Депутаты окружного собрания Ненецкого автономного округа (НАО) в четверг на очередной сессии утвердили основные параметры бюджета на 2020 год в первом чтении. Как сообщил ТАСС председатель собрания депутатов НАО Александр Лутовинов, доходная часть составит 16 млрд 744 млн рублей.

"Формирование доходной части окружного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов осуществлено с учетом договора между органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа о взаимодействии. <...> Общая сумма доходной части окружного бюджета на 2020 год утверждена в объеме 16 млрд 744 млн рублей. В том числе безвозмездные поступления из федерального бюджета, согласно прогнозу, составят 901 млн рублей", - сказал он.

Около 95% всех доходов окружного бюджета составят четыре источника: налог на имущество организаций, доходы от работы Харьягинского месторождения на условиях соглашения о разделе продукции (СРП), налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц. "Налог на имущество организаций в 2020 году прогнозируется в сумме 5 млрд 911 млн рублей или 37% [от всех доходов]. Налог на имущество организаций является региональным налогом и в полном объеме зачисляется в окружной бюджет. Следующий по величине источник доходов - доля прибыльной продукции от Харьягинского месторождения. В 2020 году прогнозный объем составит 4 млрд 605 млн рублей или 29%, с учетом цены на нефть $57 за баррель и курса 65,7 рублей за доллар", - добавил он.

Налог на прибыль организаций ожидается в размере 3 млрд 299 млн рублей или 21%. Налог на доходы физических лиц в 2020 году, по прогнозам властей, составит 1 млрд 368 млн рублей.

Расходы окружного бюджета в 2020 году утверждены в объеме 19,045 млрд рублей, 57% их удельного веса приходится на социальную сферу. Дефицит составляет 2,3 млрд рублей, или 14,5%. "В 2020 году финансирование дефицита окружного бюджета планируется за счет привлечения из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ, а также получения кредитов кредитных организаций в размере 3,3 млрд рублей", - отметил Лутовинов.

Окружной бюджет на 2019 год был принят со следующими параметрами: доходы - 17 млрд 859 млн рублей, расходы - 19 млрд 543 млн рублей, дефицит - 1 млрд 684 млн рублей (9,9%).