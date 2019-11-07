Авиализинговая компания ROAL начнет работу в 2020 году

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Авиализинговая компания ROAL, в создании которой принял участие консорциум инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), саудовского суверенного фонда Public Investment Fund (PIF) и немецкой финансовой группы KGAL, начнет работу в 2020 году. Об этом журналистам сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах форума "Инвестиции в регионы - инвестиции в будущее".

"Мы ожидаем, что уже в следующем году начнет работать. Финансирование уже предоставлено, это большой проект и в следующем году уже все будет работать", - пояснил он, отвечая на соответствующий вопрос.