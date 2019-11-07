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Спецпредставитель президента РФ рассказал о сценариях развития экспорта в 2020-е годы

Среди них, в частности, "наступательный", "оборонительный", "романтический" сценарии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков перечислил пять основных сценариев наращивания доли экспорта, которые могут применяться на государственном уровне в течение следующего десятилетия.

"С точки зрения экспорта, у нас есть пять основных сценариев. Первый - наступательный, рыночный, чемпионский. Это гипотеза о том, что для того, чтобы бороться в 2020-е годы на глобальном рынке, нам нужны технологические чемпионы с высокой капитализацией и со своими сетями по всему миру. Мы стимулируем стремительный рост компаний, их выход на IPO, ставим цель, например, 10 компаний - "единорогов" в ключевых направлениях технологического развития к 2025 году и любыми средствами этого добиваемся", - пояснил Песков в четверг на форуме "Национальная технологическая революция "20.35".

По его словам, вторым направлением может стать "оборонительный" сценарий, при котором делается ставка на развитие инфраструктуры и обеспечивается внутренний технологический суверенитет. "Мы либо расширим полномочия наших монополий в сторону цифры и технологий, либо вырастим новые технологические монополии. Внутри Национальной технологической инициативы (НТИ) мы выделили группу инфраструктурных проектов, которые претендуют на то, чтобы стать технологическими госкомпаниями 2.0, вырастив некоторую модель обмена данных и платформу на этом обмене данными в технологических областях. Сегодня у нас в разной степени развития находятся пять-семь таких проектов", - продолжил он.

Третьим, "романтическим" путем развития экспорта, Песков считает поддержку роста тысяч российских стартапов при помощи экспортных инструментов институтов развития. Четвертый, по его словам, сочетает первые три сценария - инвестиции в инфраструктуру и появление квазимонополий "при условии, что они выращивают внутри себя экосистемы и целятся на мировые рынки". И пятый сценарий, по его мнению, мог бы заключаться в том, что ответственность "за все эти кусочки" будет размыта в коллективных органах принятия решений.

Четвертый ежегодный форум "Национальная технологическая революция 20.35" проходит 7-8 ноября в Санкт-Петербурге. Организаторами события выступают АНО "Платформа НТИ" при поддержке Фонда "Сколково", АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", Российской венчурной компании. Мероприятие проходит в формате баркемпа - конференции, организуемой ее участниками и состоящей из докладов, презентаций, тренингов и мастер-классов. В рамках события участники из числа разработчиков, предпринимателей и представителей институтов развития обсуждают новые формы и направления технологического экспорта для российских компаний, в том числе в рамках проектов НТИ.

По прогнозам организаторов, в форуме примут участие десять зарубежных фондов, финансирующих развитие проектов более чем в 20 странах, российские компании с высокой долей экспорта, а также ведущие эксперты в области технологического развития и образовательных технологий. Представители отраслевых союзов, развивающих рынки НТИ, представят программы создания и продвижения платформенных продуктов с потенциалом лидерства на международных рынках.

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Россия
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