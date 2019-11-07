РЖД протестирует российскую мобильную ОС "Аврора"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" протестируют отечественную ОС "Аврора" на мобильных телефонах сотрудников холдинга, говорится в сообщении компании.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий подписали директор РЖД по информационным технологиям Евгений Чаркин, генеральный директор "Открытой мобильной платформы" Павел Эйгес и генеральный директор "Отраслевого центра разработки и внедрения информационных систем" (дочернее общество РЖД в сфере цифровизации) Денис Трошанов.

"Сотрудничество сторон направлено на реализацию пилотных проектов по внедрению аппаратных решений для специализированных мобильных устройств работников РЖД на базе отечественной мобильной операционной системы, - говорится в сообщении РЖД. - Для реализации соглашения в структуре холдинга создан центр компетенций для разработки перспективных решений на базе отечественной защищенной мобильной операционной системы "Аврора". В рамках проекта будет разработано специализированное прикладное программное обеспечение для решения задач инфраструктурного комплекса РЖД (мобильные рабочие места работников путевого комплекса)".

Ранее о том, что РЖД может протестировать "Аврору" в интервью ТАСС в сентябре сообщил вице-премьер Максим Акимов. Тогда он говорил, что правительство может помочь обеспечить необходимый спрос для развития российских операционных систем, и упоминал, что прорабатывается вопрос использования ОС "Аврора" для внутрипроизводственных нужд РЖД.

Позже в РЖД сообщали ТАСС, что планируют провести в 2019 году пилотный проект по внедрению российских мобильных операционных систем (ОС) на устройствах сотрудников компании.

"Аврора" (прежнее название - Sailfish Mobile OS Rus) - первая отечественная мобильная операционная система, разработана на базе открытой платформы Sailfish от финской Jolla, созданной бывшими сотрудниками Nokia. Система может быть установлена на любые мобильные устройства, успешно прошла сертификационные испытания ФСБ России, зарегистрирована Роспатентом и внесена в реестр отечественного программного обеспечения.