Alibaba и правительство провинции Хайнань создали совместное предприятие

ХАЙКОУ, 7 ноября. /ТАСС/. Китайский интернет-гигант Alibaba и власти провинции Хайнань создали совместное предприятие Digital Hainan. Об этом сообщило издание "Хайнань жибао".

По его данным, уставной капитал компании составил 200 млн юаней (около $28,5 млн). Доля Alibaba является крупнейшей и составляет 49%, еще 30% принадлежат Управлению больших данных провинции Хайнань. Среди других акционеров компании Tianyi Capital и Taiji Computer, которым принадлежат доли по 10,5%.

Как отмечает газета, совместное предприятие будет специализироваться на создании инфраструктуры для обработки и хранения больших данных, осуществлять консалтинг в сфере информационных технологий, вести разработку программного обеспечения, обеспечивать интеграцию информационных систем, а также облачных технологий.

В апреле 2018 года правительство провинции Хайнань, Alibaba и финансовое подразделение этой интернет-компании Ant Financial подписали рамочное соглашение об углублении сотрудничества. Согласно этому документу, стороны планировали сотрудничать в таких сферах, как большие данные, искусственный интеллект, интеграция онлайн-сервисов и логистика.

В августе 2018 года заявка Alibaba одержала победу в конкурсе на реализацию демонстрационного проекта "Большой мозг города Хайкоу - 2018", стоимость которого составила 455 млн юаней (около $64,63 млн). Проект предусматривает создание ряда систем по оптимизации управления городским хозяйством и разработку сервисов по сбору и анализу данных в таких сферах, как безопасность, транспорт, туризм, медицина, государственное управление, интернет-вещей и мобильный офис.