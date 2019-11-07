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Публичные слушания по проекту бюджета Подмосковья на 2020-2022 годы пройдут 14 ноября

Попасть на слушания жители смогут без предварительной записи, но при обязательном наличии при себе паспорта

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Публичные слушания проекта бюджета Московской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы пройдут 14 ноября, депутаты Мособлдумы приняли соответствующий законопроект к рассмотрению. Об этом сообщил в четверг в ходе заседания регионального парламента председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.

"Проект закона внесен губернатором Московской области [Андреем Воробьевым] <…> Предлагаем сегодня проект закона к рассмотрению, опубликовать проект в СМИ и провести публичные слушания 14 ноября", - сказал Ефимов.

Как уточнили в пресс-службе подмосковного парламента, публичные слушания пройдут в одном из залов Мособлдумы. Вход на слушания осуществляется для жителей без предварительной записи, но при обязательном наличии при себе паспорта.

Согласно проекту, объем доходов бюджета региона в 2020 году составит 611,327 млрд рублей, в 2021-м - 649,938 млрд, в 2022-м - 703,161 млрд. Объем расходов в 2020 году предполагается на уровне 667,047 млрд рублей, в 2021-м - 709,36 млрд, в 2022-м - 746,119 млрд. Дефицит бюджета в следующем году ожидается в размере 55,719 млрд рублей.

"Не может не радовать рост бюджета каждый год на 10%, рост промышленного производства, рост оптовой и розничной торговли, а также инвестиционная привлекательность региона. Эти показатели динамично растут. Каждый год у нас рост промышленного производства, и в прогнозном плане он отражен, - чуть больше 10%. Это, конечно, отражается на зарплатах жителей Московской области", - сказал журналистам председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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