Дума одобрила в I чтении законопроект о штрафах для крупногабаритного автотранспорта

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому административные штрафы за нарушение правил движения тяжеловесного или крупногабаритного автотранспорта обязаны будут платить только собственники этих машин.

По действующим нормам Кодекса об административных нарушениях (КоАП) ответственность за нарушение норм перевозки грузов, включая отсутствие разрешения на движение с превышением допустимой массы, может лечь как на водителя грузовика, так и на ответственных за перевозку лиц, а также на собственника машины. Как отмечается в постановлении Конституционного суда от 18 января 2019 года, управление транспортным средством водителем на основании трудового договора с собственником не свидетельствует о переходе к водителю прав на владение грузовиком, поэтому даже если водитель нарушил требования закона, касающиеся перевозки грузов, риски все равно несет работодатель.

Принятый в первом чтении законопроект устраняет дифференциацию и вводит единые штрафы только для собственников грузовиков. Суммы штрафов при этом снижаются.

Поправками предлагается изменить шесть пунктов соответствующей статьи КоАП, в которой идет речь о сверхнормативном превышении габаритов или нагрузке на ось грузовиков. В частности, предлагается установить, что движение грузовика с превышением допустимых габаритов на величину не более 10 см либо с превышением допустимой массы транспортного средства на величину более 2%, но не более 10% без специального разрешения повлечет для собственника штраф в размере 100 тыс. рублей (сейчас 150 тыс.). Это минимальная санкция, предусмотренная инициативой.

Максимальный штраф в размере 400 тыс. рублей полагается за превышение допустимых габаритов грузовика на величину более 50 см без специального разрешения либо за превышение допустимой массы на величину более 50%. Сейчас сумма штрафа составляет 500 тыс. рублей.