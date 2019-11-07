Глава Казахстана предложил усилить приграничные хозяйственные связи с Россией

ОМСК, 7 ноября. /ТАСС/. России и Казахстану нужно усилить экономическую интеграцию между регионами, находящимися вблизи границы двух стран. Для этого, в частности, необходимо разработать совместную программу проведения экономических выставок и ярмарок, сообщил в четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.

Протяженность сухопутной границы между РФ и Казахстаном составляет 7,6 тыс. км. К границе прилегают семь регионов Казахстана и 11 субъектов России.

"Работу по двустороннему взаимодействию нужно вести постоянно и системно. Институты экономического развития могли бы активизировать совместную программу по изучению рынка двух стран, проводить выставки и ярмарки в приграничных регионах", - отметил Токаев.

Президент добавил, что Казахстан уже имеет опыт экономического взаимодействия между предприятиями пограничных регионов с Китаем, прорабатывается вопрос о подобном взаимодействии с Узбекистаном.

Товарооборот между странами

Токаев отметил, что объем взаимной торговли между Казахстаном и Россией с 2003 по 2018 годы вырос в 3,5 раза.

"С 2003 по 2018 годы объем взаимной торговли увеличился в 3,5 раза. В 2018 году товарооборот превысил 6,5 трлн тенге, или почти $19 млрд. Очень хорошо, что темпы роста торговли между нашими государствами не снижаются, они продолжают расти", - сказал Токаев.

Он отметил, что с 2005 по 2018 года приток прямых российских инвестиций в Казахстан составил около $14 млрд. Общий объем инвестиций казахстанского бизнеса в Россию составил более $4 млрд. "Это третье место в общем портфеле казахстанских инвестиций за рубеж", - подчеркнул Токаев.

Согласно данным таможенной статистики, в 2018 году более четверти российского экспорта в Казахстан составили поставки машин, оборудования и транспортных средств. Почти 17% составили минеральные продукты, металлы и изделия из них - более 16%. Продукция химической промышленности - свыше 15%, продовольственные и сельхозтовары - почти 12%.

Почти 38% импорта России из Казахстана в прошлом году составили минеральные продукты, металлы и изделия из них - более 31%.

Рынок пшеницы

В продолжении Токаев заявил, что Россия и Казахстан, которые входят в десятку крупнейших экспортеров пшеницы, должны координировать свои действия, чтобы конкуренция на международном рынке не вредила сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Представители сибирских аграрных предприятий неоднократно отмечали, что Казахстан за транзит сибирской пшеницы через свою территорию выставляет завышенные цены, что негативно влияет на конкурентоспособность зерна на рынках Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Огромные возможности имеют агропромышленные комплексы наших стран, которые следует рационально использовать. Сегодня Россия и Казахстан входят в десятку крупнейших экспортеров пшеницы. И в качестве таковых мы часто конкурируем друг с другом, порой контрпродуктивно для наших производителей. Поэтому нам нужна координация и в этом направлении", - сказал Токаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что министерства сельского хозяйства обоих государств должны активнее взаимодействовать "в части определения совместных прогнозных балансов по основным культурам".

Токаев добавил, что между этими ведомствами также необходимо наладить оперативное взаимодействие в сфере ветеринарии, фитосанитарии и контроля подкарантинной продукции как на уровне центральных государственных органов, так и на уровне региональных подразделений. "Не секрет, что сельское хозяйство - один из наиболее чувствительных секторов экономики. Особое внимание контролирующих органов к этой сфере понятно и оправдано, но оно не должно быть избыточно", - отметил глава государства.

Ранее полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло сообщал, что регионы Сибири, часть которых граничит с Казахстаном, экспортируют не более 500 тыс. тонн зерна в год, но при этом располагают потенциалом экспорта до 5 млн тонн. Основными направлениями экспорта зерна из Сибири являются Казахстан, Монголия, Белоруссия, Китай, Азербайджан и Латвия.

Следующий российско-казахстанский приграничный форум

Глава Казахстана заявил, что следующий форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в 2020 году, должен быть посвящен совместной работе в области экологии и сохранения окружающей среды.

"Я предлагаю обозначить тематику следующего форума как сотрудничество в области экологии и "зеленого роста" и провести этот форум у нас, в Казахстане, в городе Кокшетау Акмолинской области в 2020 году", - сказал Токаев.

XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 6-7 ноября. Тема форума - актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества. Форум является площадкой для укрепления двусторонних отношений, диверсификации деловых контактов и общения представителей власти и бизнеса двух стран. Организаторами выступают Минэкономразвития России и Министерство национальной экономики Казахстана при поддержке фонда "Росконгресс".

Сеть казахстанских школ

Токаев предложил создать в одном из российских регионов на границе между странами филиал сети школ для одаренных детей "Назарбаев - интеллектуальные школы". По словам президента, это могло бы поспособствовать интеграции двух стран в сфере образования.

"Поддерживаем открытие в столице Казахстана физико-математической школы на базе [московского] университета имени Баумана. Одновременно можно было бы рассмотреть возможность создания в одном из приграничных регионов России филиала "Назарбаев - интеллектуальные школы", где уровень образования удивительно высок и отвечает передовым международным стандартам", - сказал Токаев.

Сеть школ для одаренных детей от 5 до 18 лет "Назарбаев - интеллектуальные школы" была создана в Казахстане для повышения уровня образования в республике в январе 2011 года. Школы названы в честь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который стал одним из создателей проекта. В каждой школе основное внимание уделяется определенному набору предметов (физика и математика, химия и биология, а также иностранные языки). Обучение в школах ведется на трех языках: на казахском, русском и английском. Сейчас на территории Казахстана работает несколько десятков школ.