Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Объем поставок мандаринов из Абхазии в Сочи в 2019 году сократился вдвое

Оформлено около 150 т цитрусовых

СОЧИ, 7 ноября. /ТАСС/. Объем поставок мандаринов из Абхазии в Сочи в этом году снизился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в четверг в сочинской таможне.

"На сегодняшний день должностными лицами таможенного поста МАПП Адлер Сочинской таможни оформлено порядка 150 т плодов. В этом году наблюдается снижение роста товаропотока мандаринов из соседнего государства. В прошлом году за аналогичный период сельскохозяйственного сезона было оформлено около 300 т цитрусовых", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, мандарины начали ввозить в Сочи в начале октября. В сутки сотрудники таможни оформляют в среднем до 10 т цитрусовых. В прошлом году в сутки оформлялось в среднем до 20 т мандаринов. По итогам пяти месяцев "мандаринового сезона" (октябрь-февраль) 2018 года было оформлено порядка 37 тыс. т цитрусовых.

Теги
РоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
Эксперт: налоговый режим для самозанятых в СКФО будет особенно актуален для сферы туризма
По словам профессора кафедры финансов и кредита СКФУ Анны Савцовой, очевидным преимуществом для самозанятых станет отсутствие штрафов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС