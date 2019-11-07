Объем поставок мандаринов из Абхазии в Сочи в 2019 году сократился вдвое

СОЧИ, 7 ноября. /ТАСС/. Объем поставок мандаринов из Абхазии в Сочи в этом году снизился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в четверг в сочинской таможне.

"На сегодняшний день должностными лицами таможенного поста МАПП Адлер Сочинской таможни оформлено порядка 150 т плодов. В этом году наблюдается снижение роста товаропотока мандаринов из соседнего государства. В прошлом году за аналогичный период сельскохозяйственного сезона было оформлено около 300 т цитрусовых", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, мандарины начали ввозить в Сочи в начале октября. В сутки сотрудники таможни оформляют в среднем до 10 т цитрусовых. В прошлом году в сутки оформлялось в среднем до 20 т мандаринов. По итогам пяти месяцев "мандаринового сезона" (октябрь-февраль) 2018 года было оформлено порядка 37 тыс. т цитрусовых.