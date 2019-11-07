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Долю субсидирования затрат фармпроизводителей к 2030 году планируют довести до 70%

В Минпромторге отметили, что по госпрограмме "Фарма-2020" субсидировались 50% затрат фармкомпаний

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ рассчитывает увеличить долю субсидирования расходов компаний фармацевтической отрасли с 50% до 70% в рамках новой госпрограммы "Фарма-2030", сообщил журналистам в четверг заместитель директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли РФ Дмитрий Галкин.

Как сообщил журналистам 14 октября глава министерства Денис Мантуров, Минпромторг РФ рассчитывает, что документ будет утвержден до конца 2019 года.

"Ранее [в рамках госпрограммы "Фарма-2020"] субсидировались 50% затрат фармкомпаний. В "Фарма-2030" данный показатель планируется довести до 70%, с возможностью авансирования затрат предприятий. <...> Однако до утверждения документа параметры могут быть скорректированы", - сказал Галкин на Международном форуме Life Sciences Invest. Partnering Russia в Санкт-Петербурге.

Стратегию развития фармотрасли "Фарма-2030" Минпромторг РФ представил в июле 2019 года. Проект предполагает создание в отрасли высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора и увеличение объема экспорта лекарственных средств не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом - до 1 миллиарда долларов в год.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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